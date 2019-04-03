Как растерять политический капитал

Михаил Саакашвили и его обещания вернуться

Если так пойдет и далее, то в Грузии или в Украине, это уж как получится, просто не поверят в то, что Михаил Саакашвили приземлился в одной из стран, когда он это в реальности сделает. Слишком уж часто этот яркий политик грозился приземлиться в Тбилиси или Киеве, в итоге не выполняя своих обещаний. Шучу, конечно. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. В данном случае, она весьма весомая.

Особенно активен бывает Михаил Николозович в период выборов. К примеру, в пору последних президентских выборов в Грузии, он все обещал вернуться в родную страну. Даже дату конкретную называл. В итоге, как прогнозировали многие скептики, он так и не десантировался в Грузии. Он поступил так, как много раз до того — не выполнил обещанного.

Так Саакашвили поступает и когда речь заходит о его возможном возвращении в эту прекрасную страну. Экс-президент Грузии, движимый жаждой реванша, многократно критиковал действующего президента Украины Петра Порошенко и призывал не голосовать за него. При этом, сам Саакашвили метался, до последнего виляя между оппонентами Порошенко. То он выступил с видео-обращением на съезде «Батькивщины», где Юлия Тимошенко заявила о своем выдвижении кандидатом в президенты. То, попытался поддержать иных кандидатов.

После того, как выявился явный лидер гонки, Саакашвили начал рассыпаться в комплиментах к шоу-мену Владимиру Зеленскому. А главное — он объявил, что вернется в Украину в День дурака, то есть 1 апреля. В дураках, в итоге, оказались те немногие, кто поверил очередному несбывшемуся обещанию Михаила Николозовича. Он снова не прилетел. Но снова пообещал это сделать позже.

Саакашвили, как ему кажется, дал объяснение случившему. Он принялся утверждать, что его возвращение в Украину возможно было только в том случае, если бы во второй тур президентских выборов в этой стране не вышел Петр Порошенко. А он, к огорчению экс-президента Грузии, во второй тур вышел. Прилет Саакашвили снова застопорился и непонятно вообще, состоится ли он вообще. А вдруг Порошенко победит во втором туре? Шансов, если рассуждать объективно, не так много. Но, в политике случается всякое. Особенно, в украинской.

И Саакашвили, словно решив подстраховаться на случай такого развития событий, снова заговорил о перспективах своего прибытия в Грузию. Причем, на сей раз, он умудрился каким-то волшебным образом пообещать также, вернуться-таки в Украину. Сложновато? Ну а кому сейчас легко? В общем, Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Украину, восстановить гражданство этой страны и, если понадобится, готов занять высокую должность, однако его главный приоритет — это возвращение в Грузию.

По его словам, он пока не знает точно, чем именно займется в Украине, однако предполагает, что сыграет в этой стране «важную роль» и не исключил, что, «если понадобится, займет высокую должность». При этом, Саакашвили добавил, что хочет вернуться и в Грузию. Мол, «ее государственность распадается». Там он намерен заняться виноделием в своем доме в регионе Кахетия, консультировать новое правительство и, возможно, стать мэром. Как можно спасти Грузию от распада, занимаясь виноделием в Кахетии, а тем паче находясь в Европе и раздавая обещания вернуться то в Тбилиси, то в Киев, Саакашвили не уточнил.

Мне же остается добавить, что все эти выступления экс-президента Грузии давно уже закрепили за ним сомнительную славу политика, имевшего в прошлом большие заслуги, но ныне крайне не серьезного. Это еще мягко говоря. Говоря же менее комплиментарно, Саакашвили уже вправе бороться с Владимиром Зеленским. Но не за пост президента Украины, а за звание лучшего шоу-мена этой страны.