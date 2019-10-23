Как рассчитают сумму компенсации по незастрахованным вкладам?

С 16 октября в Азербайджане стартовал процесс возврата незастрахованных вкладов физических лиц, на сумму, не превышающую 17 тыс. манатов (10 тыс. долларов). Один из наиболее распространенных вопросов вкладчиков — как будет рассчитана подлежащая компенсации сума депозита?

«Граждане спрашивают — каким образом будут рассчитывать подлежащую возврату сумму депозита, — говорит руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. — Является ли лимит, обозначенный на уровне 17 тыс. манатов, только основной суммой вклада, или же общей задолженностью банка перед клиентом, включая проценты по депозиту?»

Основная часть адресуемых в ЦЭСР вопросов заключается в том, как начисляется возвращаемая сумма, входят ли в нее проценты по вкладу? Так, например, иные граждане положили в банк 15 тыс. манатов, а 3 тыс. манатов приходятся на проценты по вкладу. Получается, что в совокупности обанкротившаяся финансовая организация должна вкладчику 18 тыс. манатов, поскольку тот не снимал проценты и банк к моменту банкротства задолжал ему больше подлежащего компенсации лимита.

«Компенсация за отсутствие разницы в основной сумме и процентах по погашению необеспеченных депозитов применяется к общей задолженности банка перед гражданами», — сообщил Байрамов. Словом, если общая сумма депозита с процентами превышает 17 тысяч манатов, компенсация гражданину не выплачивается. Например, если вклад составляет 15 тыс. манатов и 3 тыс. манатов приходятся на долю не взятых вкладчиком процентов по этому вкладу, проценты по незастрахованным вкладам не возвращаются.

В результате гражданин, положивший в банк 15 тысяч незастрахованных манатов, но не взявший до банкротства структуры проценты в размере 3 тысяч манатов, не получит своих денег. «С учетом того, что во время выдачи компенсации по кредитам за основу была взята не основная, а «набежавшая» после девальвации сумма, в случае с незастрахованными вкладами свыше 17 тысяч манатов также было бы целесообразно выплачивать деньги, исходя из совокупного показателя (основной суммы и процентов). В этом случае граждане, имеющие более 17 тысяч вместе с дивидендами, могут рассчитывать на возвращение вложенных средств», — уверен Байрамов.

В этой связи ЦЭСР рекомендует учитывать сумму вклада при погашении необеспеченных вкладов, превышающую 17 000 манатов (более 10 тысяч долларов). В таком случае граждане, вложившие в банк 15 тыс. манатов (18 тыс. с набежавшими процентами по вкладу) смогут полностью вернуть свои деньги.