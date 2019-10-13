Как распознать ложь — учит экс-агент ЦРУ

Бывший агент ЦРУ Джейсон Хансон (Jason Hanson) в своей книге «Защити себя по методике спецслужб» рассказывает о том, какие шпионские приёмчики можно применить в обычной жизни. Например, как научиться распознавать ложь. Как пишет «Лайфхакер», эти инструменты помогут вам, когда вы захотите выяснить правду и вывести лжецов, воришек, изменщиков и лицемеров на чистую воду.

Перед тем как пытаться выявить лжеца, установите линию отсчёта. Вам нужно знать, что составляет норму для человека, а что — нет. Допустим, вы решили, что некая дамочка поцарапала вашу машину на парковке. Вы задаёте ей вопрос, и она начинает проявлять признаки лжеца, например супервозмущение. И вы решаете: «Точно, это она!». Но вполне возможно, что дамочка сама по себе очень нервная и беспокойная и всегда ведёт себя именно так.