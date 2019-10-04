Как перестать зависеть от газа из России, рассказали в Польше

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, как стана перестанет быть зависимой от российского газа. Об этом он рассказал в эфире «Польского радио».

Он заявил, что Польша сможет полностью отказаться от газа из России к 2022 году, однако это случится, если будет завершено строительство нового газопровода Baltic Pipe и будет расширен СПГ-терминал в Свиноуйсьце.

Наимский назвал газопровод и терминал «выходом из сложившейся зависимости от россиян». Он также добавил, что после 2022 года весь импорт в страну будет поступать из США и Катара.(Газета.Ru)