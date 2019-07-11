Как отразится на Азербайджане девальвация грузинского лари?

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1. В местных экономических кругах все чаще задаются вопросом — как скажется столь резкое падение курса валюты соседней страны на манате?

А ведь еще годом раньше за доллар давали 2,4 лари, говорит руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. Эксперт подсчитал, что за год грузинская валюта обесценилась на 17%, а последнему резкому падению курса предшествовало прекращение авиарейсов между Грузией и РФ. Грузия осталась без полутора миллионов российских туристов – именно столько россиян ежегодно посещало эту страну. В довесок этому дипломатический кризис между странами негативно отразился на экспорте грузинских товаров в Россию. По мнению экономиста, в случае усиления напряженности в отношениях между странами, лари ожидает дальнейшее падение: «Грузия не входит в тройку стран-лидеров по импорту товаров нашего ненефтяного экспорта, но умалять роли соседа все же не стоит. К примеру, в прошлом году в Грузию было продано ненефтяной продукции на $ 124,5 млн. В текущем году торговый оборот увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом – до 579 млн. долларов. Если учесть также транзитное сотрудничество, можно сказать, что эта сопредельная страна является очень значимым для нас экономическим партнером».

Падение лари может оказать психологическое давление на азербайджанскую валюту, уверен Байрамов. С его слов, курс доллара к манату в отдельных обменных пунктах уже незначительно увеличился – до 170,07 манатов за доллар.

«Никто не спорит, что цена нефти – важнейший курсообразующий фактор, находится на приемлемом для Центробанка уровне, выше 67 долларов за баррель. И тем не менее, состояние национальных валют соседей имеет влияние на местный валютный рынок. И хотя позиция ЦБ по-прежнему остается решающей, а изменения курса маната напрямую зависит от главного банка, спрос на доллары в августе и декабре увеличится», — сказал экономист.

Как правило, спрос на доллары растет в конце августа – начале сентября, поскольку на это время приходится массовый импорт школьных принадлежностей, одежды и пр. Бизнес, занятый в сфере торговых операций, начинает скупать иностранную валюту. Под занавес года спрос на доллары также увеличивается, поскольку к новогодним праздникам растут объемы ввозимых импортных продовольственных и непродовольственных товаров, растет турпоток, а компании государственного и частного сектора погашают долговые обязательства в иностранной валюте.

Таким образом, спрос на доллары, а следовательно, давление на манат усилится к концу года и в этой связи Центробанк должен оптимизировать предложение иностранной валюты в упомянутые месяцы, подытожил экономист.

Возвращаясь к настоящему и перспективам валюты соседней страны, занимающей не последнее место в перечне наших торговых партнеров, профессор экономики Фикрет Юсифов отметил, что падение лари усложнило ситуацию в соседней стране. Юсифов также назвал падение лари следствием дипломатического кризиса между Россией и Грузией. «РФ не только нанесла удар по туристической сфере Грузии, прекратив авиасообщение с этой страной. Ожидается, что в результате проверок импортируемой алкогольной продукции, путь грузинским винам на российский рынок будет заказан».

Экономист анонсирует печальные перспективы лари в случае дальнейшей эскалации напряженности. «Несмотря на путь к независимости, Грузия еще не достигла того уровня развития экономических отношений с Европой, чтобы отказаться от взаимоотношений с Россией.

Россия была и остается и еще долгое время будет приоритетным рынком сбыта традиционных грузинских продуктов»,- уверен профессор. Сфера гостеприимства Грузии сильно зависит от турпотока из РФ. В прошлом году эту страну посетило свыше одного миллиона россиян, количество российских отдыхающих увеличилось на 16%. До недавних потрясений в Грузии ожидали полутора миллиардов долларов дохода от российских туристов в текущем году. По имеющимся данным, объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил 1 млрд. 373 млн. долларов. Российский импорт составляет около 11% внешнеторгового оборота Грузии. Это весьма серьезные показатели. К тому же последние годы российский бизнес увеличил вложения в грузинскую экономику. Юсифов отметил, что по итогам прошлого года россияне купили в Грузии 1700 единиц недвижимости.

По мнению экономиста, прекращение авиасообщения между странами по инициативе России нанесет серьезный материальный и моральный удар по туризму и экономике. Наконец, резкое падение лари – это немалый урон для банковской сферы страны. «Последствия сжигаемых мостов печальны для экономики и грузинское правительство понимает это, несмотря на эмоции, вызванные оккупацией ее территорий, и политические соображения», — отметил эксперт. С его слов, Грузия оказалась лицом к лицу с огромной силой, и если противоборствующая сторона пойдет на серьезные шаги, последствия будут весьма плачевными. Стабилизация этой ситуации имеет крайнюю важность, в том числе для Азербайджана, имеющего тесные экономические отношения с Грузией. Кроме этого, в сопредельной стране проживает немало наших соотечественников.