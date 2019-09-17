Как нам отреагировать на очередной намек Кремля?..

Если вспомнить, что буквально в недавнем прошлом ведущие российские политики и дипломаты выступали с «заявлениями» относительно военно-политической переориентации таких государств, как Турция и Иран, тогда не стоит всерьез воспринимать слова даже вице-премьера России Юрия Борисова о том, что Азербайджан может получить статус государства-наблюдателя в ОДКБ.

Что же касается «заявлений» армянских политиков и дипломатов в этом контексте, на них вообще не стоит обращать внимания.

Им всегда кажется, что крошечная Армения, как государство, что-то значит, на самом же деле, эта игрушечная — марионеточная страна ни может сыграть даже малейшую роль в таких вопросах.

Если Азербайджан захочет, как-то принять участие в деятельности «российского НАТО», Москва и другие члены организации с удовольствием примут его в свои ряды, а если нет, то, даже в этом процессе роль Еревана ничтожна мала и она лишь сводится к тому, что затягивание карабахского конфликта некоторых наших граждан, в том числе, политиков и дипломатов иногда направляет на мысли, что если Азербайджан станет членом ОДКБ и ЕАЭС, тогда отношение России к ней кардинально изменится, возможно, даже мы таким путем сможем вернуть Нагорный Карабах.

Других же мотивов в этой плоскости нет – давно минули те времена, когда и на нашей политической палитре пророссийские силы и организации занимали заметное место.

Теперь совсем другие времена: люди почувствовали вкус национальной независимости и старающиеся сохранить теплые соседские отношения с Россией азербайджанцы уже в курсе того, что сейчас их страна может заимствовать у развитых стран Запада больше, чем у России.

Но есть такая известная поговорка, что география — это судьба. Поэтому, как уже заметили, азербайджанцы не забывают и это обстоятельство и в отличие от прежних властей нынешняя власть понимает, что гарантом процветания и прогресса любого государства в первую очередь, являются нормальные отношения с соседними государствами.

В настоящее время Азербайджан фактически в военно-политическом плане полностью определился, получив статус неприсоединившегося государства. В соответствующую организацию мира входят больше 100 стран мира – фактически это является мощным политическим движением и отрадно, что в ближайшее время руководствовать им будет Баку. Кроме того, и в самой России довольно серьезно относятся к выбору Азербайджана. Явным признаком этого является такой известный факт, что военные руководства стран НАТО и России, как правило, для соответствующих встреч выбирают Баку.

Конечно, это не значит, что у Москвы вообще, нет иных планов относительно Баку. Конечно, они имеются – ведь, и в России немало политиков и дипломатов, которые не прочь распространить военное присутствие своей страны на все бывшее советское пространство. Поэтому всегда были и впредь будут «пригласительные жесты», касательно членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС.

Ведь, еще раз заметим, что тоже самое делается и в отношении более крупных государств, чем Азербайджан. Например, в первые дни октября, точнее 2 октября президент Ирана Х.Роухани должен посетить Ереван, чтобы принять участие в мероприятии ЕАЭС. Дело в том, что армяне еще не оставили свои бредовые идеи по поводу членства Ирана в ЕАЭС. Понятно, что это бесполезная затея, Иран не какая-та бывшая советская республика, вдобавок, наверное, там уж прекрасно понимают, что ЕАЭС фактически мертворожденное дитя, экономическое кладбище. Но иранские дипломаты и политики, как правило, открыто не высказываются об этом, потому что теперь их страна находится в таком положение, что даже появление ее представителей в каких-либо мероприятиях уже есть для них определенный дипломатический дивиденд.

Поэтому подытожив все сказанное, можно прийти к заключению, что мы имеем дело, наверное, с очередным дипломатическим жестом, который встречался раньше и будет встречаться и впредь: да, нас постоянно приглашали и теперь продолжают приглашать принять участие в различных российских геополитических и геоэкономических проектах.

Но приглашения принимаются или же не принимаются. Вряд ли и на этот раз наши дипломаты и политики примут приглашение России. Поэтому нам пора привыкать к особенностям обыденной, текущей политики и не делать из них проблем. Никто не ставит и не может ставить нас перед выбором: те времена, как уже заметили выше, давно миновали, у нас есть достаточно альтернатив, чтобы сохранить свою независимость и государственный суверенитет…