Как Милли Меджлис сам себя высек

Милли Меджлис Азербайджана (парламент), обратившись к президенту Азербайджанской Республики согласно предложению депутатов от партии «Ени Азербайджан» с инициативой своего роспуска и назначением внеочередных выборов с формулировкой «Новые вызовы, ожидания общества и другие факторы создали необходимость в углублении реформ в законодательной власти, обновлении парламента», фактически объявил себя недееспособным.

Недееспособность касательно индивида означает, что человек в силу состояния здоровья утратил способность самостоятельно осуществлять свои права и обязанности. Признать гражданина недееспособным может только суд на основании медицинского экспертного заключения. И признанный недееспособным гражданин не вправе совершать в дальнейшем никаких гражданских сделок, поэтому суд назначает ему опекуна. И только по выздоровлению, опять же решением суда, отменяется установленная над ним опека.

Относительно нашего парламента же заключение о его роспуске по той или иной причине, в данном случае в связи с его «неэффективностью», может выдать только Конституционный суд, запрос куда о соответствии Конституции вопроса о роспуске парламента направил президент. И если таковое заключение будет дано, то это опосредованно будет означать, что Конституционный суд принял доводы Милли Меджлиса, обозначенные в обращении к президенту, в котором нынешний состав парламента признал свою нетрудоспособность, что не в состоянии идти в ногу со временем, поспевать за проводимыми реформами и осуществлять законотворческий процесс в условиях переформатирования власти и построения ее новой модели. Тем самым, весь состав депутатского корпуса согласно заключению Конституционного суда, как «недееспособный» или «несостоятельный», потеряет право в дальнейшем не только занимать какие-то ответственные государственные должности, но и вообще работать даже по специальности, пока не докажет в суде обратное. Но в этом случае «загремят под фанфары», как любил говорить один из героев сериала «Тени исчезают в полдень», и профессионалы своего дела, которые, согласимся, хотя и в небольшом количестве, есть в числе парламентариев. Так должно быть в идеале. А у нас, скорее всего, большинство, по их собственному признанию, «отставших от широкомасштабных институциональных и кадровых реформ», а теперь оставшихся не у дел депутатов старого созыва, будут за долгую и верную службу, в большей степени за послушание и отсутствие инициативы, пристроены в доходные места, а достигшие пенсионного возраста, в худшем случае, отправятся на заслуженный отдых с вполне приличной пенсией, намного превышающей среднестатическую по стране, особенно минимальную, которую сами себе и определили в пору «службы народу». Т.е., по факту парламентарии не только признали свою неэффективность в пору своей четырехлетней деятельности, но и объявили о своей нетрудоспособности на многие годы вперед.

Наши парламентарии нынешнего созыва запомнятся народу не только самообличением и самобичеванием, заявив, что «не исполняли» свои полномочия, но и оригинальным изобретением, своего рода политическим ноу-хау. Как известно, обычно парламент распускается в условиях политического кризиса, но наш парламент сам себя распускает в условиях успешного развития страны и стремительного реформирования государственной власти, обвинив себя в торможении реформ. Да еще подтверждает свою некомпетентность в качестве законотворческого органа, обосновывая свою инициативу по роспуску отставанием от динамичного развития страны. Неужели депутаты не знакомы с положениями о роспуске парламента, отраженными в статье 98.1 «Роспуск Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» Конституции Азербайджана, которая гласит:

«Если один и тот же созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики дважды в течение года выразит недоверие Кабинету Министров Азербайджанской Республики или не назначит в установленный законом срок после двукратного представления Президентом Азербайджанской Республики необходимое число кандидатов для коллегиальной деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Азербайджанской Республики и Правления Центрального банка Азербайджанской Республики, а также по неустранимым причинам не выполняет свои обязанности, указанные в статьях 94 (Общие правила, устанавливаемые Милли Меджлисом Азербайджанской Республики) и 95 (Вопросы, решаемые Милли Меджлисом Азербайджанской Республики), частях II, III, IV и V статьи 96 (Право законодательной инициативы), статье 97 (Сроки представления законов на подпись) настоящей Конституции, Президент Азербайджанской Республики распускает Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Таким образом, депутаты законотворческого органа Азербайджана единогласно признали свою некомпетентность, неэффективность и недееспособность. Думается, что вообще впору ставить вопрос об их аттестации и учитывать их провальную работу в парламенте при дальнейшем трудоустройстве, а также лишить возможности получать депутатскую пенсию. Не говоря уже об ответственности их перед избирателями.