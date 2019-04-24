Как «фашисты» избирали президентом еврея?

Завершился и второй тур президентских выборов в Украине. Несмотря на то, что результаты первого тура и проведенные социологические опросы предвещали победу В.Зеленского, многие политические наблюдатели все –таки предпочли дожидаться окончания второго тура выборов.

Дело в том, что несмотря на два Майдана и на солидный «демократический стаж» (в стране уже проведены не одни демократические выборы разных уровней), все же Украина вышла из «советской шинели», а в таких странах выборы нередко выбирают власть имущие,- в самый последний момент используя, т.н. «административные ресурсы» …

Но к счастью, этого не произошло, действующий президент П.Порошенко доказал, что он верен идеалам и принципам двух Майданов и его страна уже является частью Европы в истинном понимании этого слова, где проводятся демократические, открытые и справедливые выборы.

Пожалуй, это является первым выводом или уроком последних украинских выборов. Но эти выборы развеяли и другие политические мифы. Прежде всего о том, что якобы в Украине утвердился фашистский режим,- якобы страна, людей, сотрудничавших со фашистами, объявляет своими национальными героями, якобы в Украине господствует национал — фашистская идеология – да, вся эта лживая и черная пропаганда уже несколько лет подряд распространяется российскими СМИ.

Но что показали выборы? Страна выбрала своим президентом молодого человека еврейской национальности, вдобавок, не представителя «традиционной политической или олигархической касты», а простого журналиста, шоумена, актера, сценариста и режиссера – нам думается, что это главный, и даже самый важный урок последних украинских выборов…

Но выводы только этим не ограничиваются. Длительное время многие политологи полагали, что сфера проникновения свободы и демократии в постсоветском пространстве еще долго будет ограничиваться только тремя прибалтийскими республиками.

Наверное, им уже придется сделать существенные изменения или оговорки в своих политических и даже геополитических сценариях, потому что события последних лет настойчиво демонстрируют, что на постсоветском пространстве выделяется еще одна демократическая подсистема – тут речь идет о «гуамовской тройке», об Украине, Грузии и Молдове…

«Долой лживые «теории» о том, что якобы не все народы и общества готовы к демократии и свободе!» — многим теперь придется принимать и этот лозунг, т.к. его очевидность теперь мало у кого вызывает сомнения.

Долгое время многим обществам постсоветского пространства внушали мифы-теории о том, что нам – представителям «азиатского сегмента» бывшего советского пространства не стоит равняться на балтийские республики, потому что якобы они еще при советской власти уже были европейцами. Нам же надо, едва волоча ноги, следовать за Россией, дружить и сотрудничать только с ней, учиться только у нее, усвоить уроки тандемократий, всяких учений о суверенных или эффективных демократиях, чтобы не допустить к власти разрушительного демоса…

Ну вот, постепенно уходит и этот миф. Но у консерваторов на вооружении имеется еще одна ложь. Якобы, несмотря на два Майдана и на демократические выборы, Украина, в том числе Грузия и Молдова не добились существенных перемен в социально – экономическом плане.

Но и это ложь – эти страны развиваются, и они делают, то, что нам – пророссийскому сегменту бывшего советского сегмента — придется делать, наверное, лет через пятьдесят.

Конечно же, не все сбывается, часть обещаний не удается воплотить в жизнь. Но это закон общественного развития и политики, посудите сами, если бы сбылось все обещанное политиками, тогда в мире вообще не осталось бы проблем!..

Главное заключается в том, что страна развивается от Майдана к Майдану, от одних выборов к другим – учатся жить и управлять не только политики, но и сами общества, и есть надежда, что рано или поздно и эти страны выйдут на уровень европейских государст