Как добиться разделения политических и экономических элит?

Создание совершенно нового управленческого стиля, — пожалуй последние социально-экономические и структурно – персональные преобразования, проводимые в стране можно охарактеризовать лишь таким образом.

Сразу чувствуется, что, реализуя соответствующие реформы, президент страны, как минимум, преследует три цели.

Во -первых, по мере возможности, полное обновление – омоложение управленческого персонала, привлечение к управлению государством и правительством молодых и креативных людей, разбирающихся в последних инновациях мировой экономики и политики.

Во -вторых, повышение эффективности и прозрачности управления, создание в стране максимального климата доверия в отношении управленческого персонала.

В-третьих, добиться в стране максимального разделения экономической и политико-чиновничьей элит, что является самым трудным этапом на пути построения немонополизированной и по – настоящему свободной экономики.

Обратите внимание на такой известный факт, что президент почти в каждом своем выступлении призывает чиновников не вмешиваться в работу отдельных рыночных структур, не создавать для них дополнительные проблемы, самое главное, не стать самим одним из ведущих акторов экономической жизни.

Но достижение этой цели не такая уж простая задача, т.к. многие чиновники все-таки находят какие-то окольные пути, чтобы, как говорится, на казенные бюджетные средства создавать себе экономические структуры.

Думается, чтобы освободиться от этого негативного явления мы должны более основательно изучать опыт других стран. И в других странах, нередко, на высокие должности назначаются представители бизнеса.

Но там этот процесс находится под пристальным вниманием соответствующих структур и если выяснится, что кто –то из должностных лиц создал для своих или же близких ему предприятий какие-то преимущественные или тепличные условия, то это сразу превратится в громкий политический и юридический скандал, и если такому должностному лицу удастся, как говорится, выйти из игры лишь в отставку, тогда можно считать, что ему просто-напросто крупно повезло…

А так, названное явление достаточно хорошо известно в постсоветских странах и называется оно номенклатурным или чиновничьим капитализмом. Дело в том, что, когда в этих странах наступил крах планово-государственной экономики, стало ясно, что без кардинальных изменений экономических и собственнических отношений сдвинуть экономику с мертвой точки не удастся.

Но тут было два момента. Сразу возникли вопросы. Во-первых, кому же отдать, точнее, продать имущество, которое некогда называлось «общенародным»? Ведь, тогда в этих странах почти не было предпринимательского слоя, он только-только создавался. И тут поневоле в преимущественных условиях оказалось, если не само государство, как прежде, а его тень, т.е. чиновники, и попытки создать «народный капитализм» также не получились, как это было в случае «настоящего народного социализма».

Во-вторых, процесс проходил в недостаточно прозрачных условиях. Еще не было развито в достаточной мере медиа-пространство, были серьезные проблемы с политико-экономическими правами – ведь, в этих государствах параллельно проводились и политические реформы, строились новые государства и порою между этими двумя процессами синхронность сильно нарушалась.

В результате во многих постсоветских странах экономика попала под контроль чиновников-олигархов, которые достигли таких «высот» в экономике не благодаря своему образованию, смекалке или инициативности, а лишь потому, что у них была, как говорится, печать. И в результате после крушения тоталитарного государства почти вся экономика перешла в руки именно крупных чиновников.

Но даже эта система, конечно, не было идентичной к бывшей тоталитарной экономике. Экономика уже не была ничьей – у нее были конкретные хозяева, причем, не такие абстрактные, как в былое советское время. Поэтому кое-какое развитие получилось: новые, молодые страны вышли из социально – экономического кризиса, нашли свое решение первостепенных экономических задач и потребностей общества.

Но жизнь не стоит на одном месте, она требует постоянных перемен и изменений. Со временем на первый план выдвигаются такие ценности, как экономическая свобода и социальная справедливость. До тех пор, пока положение людей в обществе не будет адекватным их образованию, инициативности и креативности, почва для социальной напряженности, а порою даже для недовольства сохранится, — ведь, сейчас нигде не употребляется такой архаический термин, как «капитализм», вместо этого говорится просто-напросто «общество и экономика равных возможностей».

К этому постепенно должны идти и мы, что, конечно, без кардинальных реформ невозможно. Но надо понять одно: мы кое-какое государство уже построили. Оно неидеально, но, как говорится, худо–бедно работает. Благодаря ему наше общество уже вышло из переходного периода. Но теперь предстоит более длительная работа: постоянно «оттачивать» эту политическую машину, повышать ее гибкость и эффективность. Это не проблема ограниченных временных интервалов, до тех пор, пока будет нужда или же необходимость в такой машине, этот процесс будет продолжаться.