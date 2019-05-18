Как дальше использовать молитвенный дом молокан?

Ситуация вокруг старинного здания по улице Сулеймана Рустама 10, построенного в 1913 году как молитвенный дом молокан, как лакмусовая бумага показала тенденции общественной жизни и подходов государственных органов к проблемам.

Несмотря на растущее число вовлеченных в эту историю субъектов в целом можно констатировать, что она фактически отражает борьбу реформаторского и консервативного мировоззрений, либерально-просвещенного и мещанско-собственнического подходов.

Группа энтузиастов из некоммерческой кинематографической организации Salaam Cinema в начале этого года, взяв в аренду это заброшенное здание вдруг обнаружили его историческую ценность.

Интерес к зданию еще более возрос после того, как здесь стали устраиваться показы авангардного, молодежного кино, обсуждения на темы культуры и искусства, проводиться выставки.

Очень быстро здание превратилось в свободное культурное пространство. Начинания молодежи были поддержаны представительством ЕС в Азербайджане.

Возможно, это обстоятельство и насторожило чиновников из условно «консервативного крыла» власти. Они, вероятно, усмотрели в этом «коварные происки» Запада усилить влияние на молодежь через культуру.

Однако, на самом деле, скорее всего речь идет об обратном – пересмотре ЕС политики в Азербайджане и отказе от традиционного курса поддержки общественных движений политической направленности, переориентирование на сотрудничество с творческими группами, ориентированными на европейские ценности.

Понимая чувствительность официального Баку к вопросам внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, ЕС в последние годы подчеркнуто дистанцировался от поддержки оппозиционных политических групп и сосредоточился на проектах поддержки малого бизнеса, местных общин в регионах, а также инициатив в культурно-гуманитарных сферах.

Интерес ЕС заключается в создании как можно широкой проевропейской прослойки в азербайджанском обществе. К этому, в общем-то, стремится любой мировой центр силы, где это возможно в мире.

Казалось бы, поддержка творческой молодежи, проектов по защите культурного и исторического наследия Баку не могут вызывать возражений. Однако некоторым и это показалось «крамольным» раз была проведена такая топорная попытка выселить творческую молодежь из бывшего молоканского молитвенного дома.

Формально инцидент 5 мая был спровоцирован так называемым представителем собственника здания – некоего частного лица. Однако он явился туда в сопровождении полиции, которая, как известно не подчиняется частным лицам.

Причем, это произошло, когда внутри здания шел семинар в рамках проводимого ЕС фестиваля Imagine Tolerance с участием кинематографистов из Нидерландов.

Сначала в здании отключили электричество, чтобы сорвать мероприятие. Но когда голландский тренер попытался продолжить занятие, используя заряженный ноутбук представитель собственника просто стал атаковать собравшихся молодых людей, применяя физическую силу.

Подоспевшей группе общественной поддержки удалось выставить агрессивно настроенного мужчину. Благо, сотрудники полиции, поняв, что инцидент может перерасти в серьезные столкновения, не стали вмешиваться. А молодежь поняв, что зданию реально грозит снос, решила установить здесь круглосуточное дежурство.

Обычно предельно осторожные и деликатные, избегающие вмешательства во внутренние конфликты глава представительства ЕС в Азербайджане Кястутис Янкаускас и его заместитель Денис Даниилидис сразу же прибыли в здание и фактически выразили поддержку «бунтовщикам».

«Европейцы» своим демаршем дали понять, что, уступив в вопросах касающихся внутреннеполитической жизни Азербайджана, они не потерпят столь не уважительного отношения к инициативам ЕС по поддержке не связанных с политикой чисто культурных проектов по сближению гуманитарных связей между Азербайджаном и Европой.

Причем атака на «европейский проект» была совершена в преддверии планировавшегося на 13-14 мая визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель.

Неужели кто-то намеренно предпринял этот шаг, чтобы вызвать напряженность в отношениях с ЕС и омрачить визит президента…

Благо, в очередной раз своевременно вмешалась и выступила в защиту культурного наследия первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

7 мая она заявила, что ситуация вокруг здания находится под контролем государства. «Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас. Для ее решения необходимы и гражданская позиция, и неравнодушие людей к архитектурному облику своего родного города, и активный общественный контроль. Ситуация, сложившаяся вокруг старинного здания на улице Сулеймана Рустама в Баку, находится под контролем государства. Принимаются все меры, чтобы культурному наследию нашей страны не был нанесен ущерб, ведь уникальные и многообразные архитектурные памятники – это наше общее достояние», — написала она на своей странице в соцсети Instagram.

После этого заявления напряженность вокруг здания спала, и его защитники вздохнули с облегчением, что новой атаки на особняк не будет.

Сменилась тональность и государственных ведомств ответственных за сохранение исторического и культурного наследия. Если раньше они фокусировали внимание на том, что здание не признано архитектурным памятником, или оно «аварийное», то теперь акцент делается на то, что историческая ценность здания будет исследована.

Но у общественности есть опасения того, что после того как страсти утихнут, здание хотя и не снесут, но будет использовать в коммерческих целях.

Кстати, в истории с молоканским молитвенным домом, как и в случае с угрозой повреждения крепостных стен Ичери-шехер наблюдалась широкая кампания в социальных сетях и это тоже является новым трендом и феноменом в общественных процессах в Азербайджане.

Между тем, молоканский молитвенный дом может быть использован с максимальной пользой, как в практических целях по поддержке молодых творческих людей Азербайджана, так и в целях укрепления имиджа государства, которое не на словах, а на деле привержено сохранению традиций мультикультурализма и толерантности в стране, а также бережно относится ко всем периодам своей истории.

Первым делом, надо решить вопрос со статусом здания.

Необходимо проверить законность процедуры приватизации здания, которое ранее было на балансе минсвязи. Если, это было сделано с нарушением закона следует аннулировать акт о правах собственности и вернуть имущество государству.

Если же приватизация была законной, то государство может выкупить здание или же обязать собственника реставрировать особняк по проекту, утвержденному государством и использовать его в культурных целях.

С большой долей вероятности можно полагать, что собственник при таких условиях будет рад вернуть объект государству за выкуп.

Далее, было бы целесообразным восстановить здание в максимально приближенном к первоначальному виду.

Очевидно, правильным было бы решение передать здание на баланс Министерства культуры Азербайджана. А оно в свою очередь, может предоставить здание в пользование креативным молодежным группам по разным направлениям культуры, включая все ту же Salaam Cinema.

Второй этаж можно было бы оборудовать в многофункциональный зал с использованием его как для показа фильмов, спектаклей любительских театров, так и организации выставок и творческих обсуждений.

Одну из комнат можно превратить в музей культуры молокан. Здесь можно сохранить библиотеку, созданную энтузиастами из Salaam Cinema. Кстати, в ее фонды можно включить и переводы на азербайджанский язык фильмов классического мирового кино, которые сделали волонтеры Salaam Cinema.

На первом этаже могут разместиться разные творческие мастерские, а также музей радио – с учетом того, что первая радиостанция Азербайджана находилась именно в этом здании.

Плата за пользование зданием должна быть минимальной, и, взиматься только для оплаты расходов на содержание объекта.

Государственный контроль должен заключаться лишь в том, чтобы пользователи эксплуатировали здание по целевому назначению и не превращали в объект для извлечения коммерческой выгоды или реализации чьих-то политических интересов.

Реализация этих мер позволило бы сохранить исторический памятник, создать в Баку культурный объект совершенно нового типа, сформировать условия для реализации потенциала талантливых творческих людей, и наконец продемонстрировать прочность традиций мультикультурализма в Азербайджане, проживания молокан здесь в безопасности среди тюрков и мусульман, в начале ХХ века, в то время как в самой России они были гонимы. Сохранение памятника в первозданном виде станет показателем и уважительного отношения в Азербайджане к памятникам различных вероисповеданий.

В итоге от этого выиграют все — и творческая молодежь, и общество, и государство.

При этом правительство во взаимоотношениях с ЕС получит важный аргумент — демонстрацию уважения к идеям европейской дипломатии и будет вправе ожидать встречных шагов от Брюсселя по поддержке Азербайджана на международной арене.