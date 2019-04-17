Как Биби удачно в Америку съездил

На прошлой неделе в Израиле состоялись парламентские выборы. По окончательным результатам подсчёта голосов ещё больше укрепились позиции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правой партии «Ликуд».

Последняя получила дополнительное место в Кнессете (парламенте), став наиболее крупной фракцией в законодательном органе. Таким образом, как показали итоги выборов партия «Ликуд» забирает 36 депутатских кресел в 120-местном Кнессете. Основной конкурент действующего премьера — бывший начальник Генштаба ВС Израиля Бени Ганц и его левоцентристская партия «Кахоль лаван» («Синие и белые») довольствуется 35 парламентскими мандатами.

В целом партия Биби (так любят называть Беньямина Нетаньяху) и его традиционные ультраортодоксальные и правоцентристские партнёры получают в Кнессете 21-го созыва большинство — 65 мест против 55 мандатов у левоцентристских фракций.

В победе Нетаньяху немаловажную роль сыграл его визит в США, итоги которого были весьма удачными для Нетаньяху. Так, президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами.

Комментируя # сложившуюся ситуацию, грузинский эксперт по Ближнему Востоку Василий Папава, отметил, что на самом деле признание Трампом израильского суверенитета над Голанами — это важный сигнал, как сирийцам, так и палестинцам: этим действием Израиль говорит, что время играет против них.

«Распад государства и события в Сирии и Ираке за последние восемь лет создают сегодня еще одну стратегическую угрозу безопасности для Израиля. С точки зрения Израиля, принцип самообороны, оправдывающий захват Голан, не только ретроспективен, как указано выше, но скорее – и даже более критически – перспективен. Если посмотреть на огромный масштаб жертв, раненых и разрушений в Сирии и Ираке за эти годы, то становится очевидным, что в регионе происходит катастрофа глобального масштаба», – считает эксперт.

По его словам, война в Сирии и ожесточенные этнические столкновения разрушили ткань сирийского общества.

Эксперт также добавил, что согласно оценкам, к середине 2016 года, после пяти лет войны, число людей, погибших во время боевых действий в Сирии, достигло полумиллиона человек.

«Около 10 миллионов сирийцев – половина населения Сирии – потеряли свои дома; около 8 миллионов сирийцев покинули свою страну и стали беженцами. 75% сирийской экономики, включая ее инфраструктуру и экономику, были разрушены во время боевых действий», — сказал он.

Говоря о решении Трампа, Папава отметил, что некоторые эксперты и политики уже отреагировали на данное решение США, и теперь пытаются интерпретировать его в целях оправдания своих «территориальных претензий» применительно к конкретным конфликтным регионам (Абхазия, Цхинвальский регион, Крым, Нагорный Карабах и т.д.), что в реальности не имеет под собой никакой обоснованности, ибо конфликт вокруг Голанских высот и вышеперечисленные конфликты имеют совсем иную историю зарождения и развития.

«Однако, это не дает никакую гарантию того, что мировые державы не используют данный прецедент в своих геополитических целях. Последние 20-30 лет мир стал свидетелем десятка вооруженных конфликтов в разных регионах планеты, и, зачастую, мировые державы используют их в целях расширениях своего геополитического влияния», — резюмировал он.