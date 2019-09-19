Как «бедные» дети в школу не пошли…

16 сентября в Азербайджане начался новый учебный год. Руководство страны поздравило детей и их родителей с этим знаменательным событием. С поздравлениями также выступили политические и общественные деятели страны.

Однако, многие родители так и не смогли собрать своих детей в школу. Причина банальна: «У них не было денег на покупку школьной формы».

Одна из таких родителей Гюней Алиева проживает в поселке Говсаны. «У меня трое сыновей, старшему 16 лет. Он учится в 11 классе. Среднему 10 лет. А самому маленькому 6. Мой старший сын — отличник. Он мечтает после окончания поступить в университет. Но 16 сентября не пошел в школу, потому, что я не смогла купить ему форму. Мой муж в тюрьме, я не могу работать, потому что смотрю за детьми. Получаю от государства пособие 180 манатов в месяц. Этих денег нам едва хватает на еду», — призналась она #.

Как сообщила, проживающая на территории Гейчайского района вынужденная переселенка из Агдамского райогна Мушвига Гулиева, она тоже не может купить школьную форму для своих детей. «У меня пятеро сыновей. Старший сын уже закончил школу. Второй учится в девятом классе, третий перешел в пятый класс, а четвертый во второй. А самому маленькому шесть лет. Мы получаем от государства пособие 360 манатов. Муж не может найти себе работу. Родители должны покупать детям школьную форму. На какие деньги? Мы еле выкроили деньги на школьные портфели и тетради», — делится с нами Мушвига Гулиева.

По мнению руководителя Союза детей Азербайджана Камали Агазаде данная проблема должна быть решена на законодательном уровне. «Наша организация при помощи компании Bazarstore приобрела для 50 нуждающихся детей, проживающих в Евлахе, портфели и школьные принадлежности . С помощью того же Bazarstore мы обеспечили портфелями и школьными принадлежностями 50 детей в Джалилабаде . Но это не является выходом из положения. Нуждающихся семей сегодня очень много и, естественно, всем мы помогать просто не можем. Нужен закон, обязывающий государство помогать таким семьям», — считает Камаля Агазаде.

Председатель Лиги защиты детей Юсиф Бекиров также считает, что государство должно помогать тем гражданам, которые не могут купить школьную форму своим детям. «Государство тратит огромные деньги на всевозможные мероприятия», — сказал Бекиров #.

Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов не согласен с мнением Камали Агазаде и Юсифа Бекирова. «Нельзя решение всех проблем возлагать на государство. Считаю, что этот вопрос должны решать сами школы и родительские комитеты», — сказал депутат.

Как отметил эксперт по вопросам образования Рафик Исмаилов, в наших школах такое невозможно. «Во многих странах родители собирают деньги на нужды школ, но это делается прозрачно и под контролем попечительского совета этого учебного заведения. В наших школах постоянно собираются деньги в какие – то непонятные фонды, но куда расходуются эти деньги, никто не знает. Боюсь, и с деньгами, собранными для неимущих, будет такая же история», — считает эксперт.