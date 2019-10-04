Как Агламалы от вопросов сбежал

Жители южного города, в своей подавляющей массе, были консерваторами. Не в том смысле, что консервы закатывали на зиму или Назиму, а просто трудно адаптировались к чему-то новому. В итоге, к примеру, многие протестовали в связи с попытками сократить оборот наличных денег через переход к карточной системе. А как теперь взятки давать? Это же почти ежедневный ритуал! Или же покупки в интернете. А где же волшебное общение с продавцами, которые привычно не в курсе того, чем торгуют?! Да и вообще, как-то не правильно все это, не как во времена наших отцов и дедов.

Учитывая такое мировоззрение подавляющего большинства южногородцев, не удивительной оказалась их реакция на появление в телевизионном ящике кардинально нового персонажа. Взяв себе звучный псевдоним Гардаш Гардашлинский, он решил появляться в студии в виде не живого человека, а куклы. Казалось бы, какая разница, какое обличье принимает ведущий телевизионной программы? Не нагишом же он сидит, хотя были и случаи в мировой практике, когда прогноз погоды, к примеру, объявлялся в костюме Евы.

Главное — не форма, а содержание. Но, поди и объясни эту прописную истину меджлисмену южногородского парламента Агламалы муэллиму. Он устроил демарш. Не уверен, правда, что он знает значение этого слова. Ему ближе слово «шювян». О, в деле закатывания шювяна сей избранник народа был первым в длинной очереди мастеров этого жанра. Правда, просто так, задаром и без команды, он никогда и ничего не делал. Его нужно было мотивировать. Например, на драку с коллегой по парламенту.

Позору тогда было на пару минут, зато поставленная цель была достигнута — коллегу лишили мандата. Агламалы тогда обделался легким испугом, хотя дрались двое. Но, видимо, все депутаты в южном городе были ровны, просто некоторые были ровнее. К их числу и относился наш герой. Он ведь еще и большого патриота из себя корчил. Даже партию возглавлял, называющуюся «Отчизна». Правда, в годы, когда эта самая Отчизна была в опасности, когда она воевала, Агламалы как-то не удосужился пойти на фронт добровольцем. Он предпочитал быть патриотом в запасе.

Таким образом, сохранив себя для Отчизны, он стал многоразовым депутатом. И требовал к себе уважения. А его, как показалось Агламалы, оказалось недостаточно. С радостью приняв приглашение поучаствовать в телевизионной передаче, видя в этом возможность для дармового пиара, не удосужился поинтересоваться, как выглядит ведущий. И только придя в студию, он все увидел и счел для себя лучшим совершить маневр, именуемый в народе «дать стрекача».

Ну а чего ради рисковать? Вдруг спросит Гардаш Гардашлинский о том, по прежнему ли Агламалы считает, что примером для местной молодежи должен быть покойный «вор в законе», к тому же приходившийся ему родственником? Или о том, почему на сына нардепа подали в суд за невыплаченные банковские кредиты? Много же в целом в жизни у него было того, о чем он предпочитал бы не вспоминать. Так что, лучше вовремя сбежать, чем опозориться. Бег, он ведь, еще и для здоровья полезен. Да и традиционалистом, консерватором прослыть лучше, чем тем, кого легко и просто раздела вопросами «кукла». По крайней мере, так считал многоразовый депутат, мастер спорта по борьбе в парламенте, патриот в запасе Агламалы.