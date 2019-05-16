Кадыров прокомментировал введение санкций США против спецотряда «Терек»

«Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!», — написал он.

Кадыров рассказал, что настроение у всей команды национального лидера

Ахмат-Хаджи Кадырова «испортилось», потому что каждый хотел бы оказаться в «состряпанном» США санкционном списке.

«Команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» — заявил он.