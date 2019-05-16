Кадыров прокомментировал введение санкций США против спецотряда «Терек»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале американские санкции против специального отряда быстрого реагирования «Терек», передает РИА Новости.
Он удивился такому решению Минфина США, назвав спецотряд одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
«Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» — написал он.
Введение санкций доказывает, что США боятся «маленькой» Чечни, считает Кадыров.
«Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества — России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!», — написал он.
Кадыров рассказал, что настроение у всей команды национального лидера
Ахмат-Хаджи Кадырова «испортилось», потому что каждый хотел бы оказаться в «состряпанном» США санкционном списке.
«Команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» — заявил он.
При этом Кадыров добавил, что «авторы писулек» находятся в его списке. Он подчеркнул, что для простых граждан США и Европы «двери в Чечню всегда открыты настежь».