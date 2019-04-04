Качество хлеба могут контролировать сами граждане

Качество хлеба остается головной болью для граждан. Покупатели сетуют то на вес буханки, то на странное поведение этого изделия. Хлеб местной выпечки крошится на второй день после выпечки, а в прессе появляются слухи о странных и даже опасных включениях в этот наиболее потребляемый продукт.

Казалось бы, проблему с недобросовестными производителями должны решать ГОСТы, так называемые государственные стандарты, формулирующие требования государства к качеству продукции. Однако в процессе перехода экономики к рыночным отношениям были введены ТУ (технические условия), целью которых стало регламентировать производство товаров, которые не попадали под действие ГОСТа.

«ТУ разрабатываются предпринимателями-производителями и являются их собственностью. Однако требования, установленные этим документом, не могут противоречить обязательным требованиям ГОСТов. Как правило, технические условия представляют собой уточнения к государственным стандартам по тем данным, которые недостаточно описаны», — сказал # председатель общественного объединения AGROEMALAVANGARD Вахид Гасанов.

По данным собеседника, прежде чем приступить к производству хлеба, производитель разрабатывает техническое условие и представляет его на утверждение в соответствующую контрольную инстанцию. Раньше этим занимался Госстандарт, но позже пищевые стандарты были переданы Агентству продовольственной безопасности. Получив одобрение этой структуры, предприниматель получает разрешение на производство хлеба, рассказал Гасанов.

С его слов, в ТУ производитель указывает всю технологию производства хлеба, включая сорт муки, рецептуру, технологию производства и пр. Все параметры производства отражаются в этом документе. И если раньше действовали централизованные государственные стандарты, сегодня они практически уступили место техническим условиям.

Но спасают ли эти условия от некачественной продукции и недобросовестных производителей?

По мнению специалиста, технические условия должны соблюдаться, а контрольная структура должна следить за их исполнением. Однако этого недостаточно и нужен общественный контроль. Для эффективного общественного контроля над качеством хлеба эксперт предлагает вывешивать технические условия его приготовления в местах продаж хлеба.

«В свое время я предлагал такой выход из ситуации руководителю Союза свободных потребителей Эюбу Гусейнову, — продолжил собеседник. — Ведь если параметры, которым должен следовать производитель, будут находиться на видном для покупателей месте — скажем, будут развешены прямо на витринах магазинов, проконтролировать качество хлеба будет гораздо проще».

В таком случае покупатель будет знать, какого веса должно быть изделие, из какой муки оно выпекается, что именно входит в состав. И если вес продукта не соответствует утвержденной норме, сами граждане проконтролируют соблюдение утвержденного условия производства хлеба. Граждане будут обращаться в контрольные инстанции, делая процесс контроля над качеством хлеба более эффективным. К сожалению, у нас не используется такая практика. В лучшем случае, на таре с хлебом пишут наименование производителя, его адрес и дату производства изделия».

По данным собеседника, печь хлеб на продажу без ТУ, согласованного с контрольной инстанцией, производители не имеют права.

«Этот документ всегда на виду в цеху. И если раньше действовал ГОСТ, позволяющий избежать хищений, поскольку дает возможность проверяющему учитывать расходы производства, сегодня его заменили техническими условиями. Для контроля над качеством хлеба Агентство продовольственной безопасности располагает всеми возможностями, имеет оснащенную современным оборудованием лабораторию, при структуре действует Институт пищевой безопасности», — что же касается проверок, они проводятся на основе жалоб и обращений, подытожил специалист.

Как видно, несмотря на ГОСТы и технические условия, подлежащие надзору со стороны государственных ведомств, лучшим в своем роде специалисты считают общественный контроль. Организовать его легче легкого — достаточно вывешивать технические условия производства в местах продаж. Но местные чиновники почему-то не рассматривают этот простой и действенный способ.