Кабмину Азербайджана представлен законопроект «Об организации психологической службы»

Министерство образования подготовило и представило в Кабинет Министров законопроект «Об организации психологической службы».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором общего образования отдела дошкольного и среднего образования министерства образования Фиридун Гамзаев во время выступления на конференции «Предотвращение и устранение насилия в отношении детей»

По его словам, в рамках проекта количество психолого будет приведено в соответствие с числом учеников.

Он добавил, что в школах востребованы квалифицированные психологи.

«В организации деятельности по предотвращению насилия мы предпочитаем работать с психологами. Потому что школьный психолог может работать со всеми учениками. Но есть некоторые проблемы в этом вопросе. В настоящее время в школах работают 2500 психологов. В остальных школах места психологов все еще вакантны. Часть психологов не имеет высшего образования, они прошли курс переподготовки. Другая наша трудность заключается в том, что и в школе с 150 учениками и в школе с 2000 учениками работает всего один психолог», — сказал Гамзаев.