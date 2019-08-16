Кабмин расширил полномочия ЗАО «Бакинский метрополитен»

Кабинет министров Азербайджанской Республики принял решение об установлении права на использование земельного участка для строительства тяговопонизительной подстанции с целью обеспечения безопасного и беспрерывного движения поездов, а также об определении органа, выкупающего для государственных нужд находящиеся на территории участка жилые объекты.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, ЗАО «Бакинский метрополитен» наделено правом на использование земельного участка площадью 0,0606 га по адресу Баку, Ясамальский р-н, ул. М.Мухтарова 430-й кв. для строительства тяговопонизительной подстанции и определено в качестве органа, выкупающего для государственных нужд находящиеся на данной территории жилые объекты.

| 2019-08-16T01:36:30+00:00 16 августа 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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