Кабмин не знал и утвердил?

22 августа на сайте Qaynarinfo было распространено видео, на котором видно как свора собак на городском бульваре облаивает гуляющих людей.

Как заявил # эксперт по правам животных Эльхан Мирзоев, одной из причин роста численности бродячих собак является выкидывание хозяевами домашних питомцев на улицу. «Это происходит, несмотря на то, что согласно статье 271 об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными полагается штраф», — сообщил Эльхан Мирзоев.

Руководитель Альянса по охране домашних животных Мансура Расулзаде подтвердила высказывания Эльхана Мирзоева.

«Однако, несмотря на это требование закона, правоохранительные органы не штрафуют владельцев животных, которые выбрасывают своих питомцев на улицу», — сообщила она #.

Она также посетовала на то, что в Азербайджане не ведется статистика домашних животных. «20 марта 2011 года Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила содержания кошек, собак и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджана». Это правило требует регистрации домашних собак в клиниках Государственной ветеринарной службы. Но это постановление Кабинета министров полностью игнорируется», — заявила Мансура Расулзаде.

И действительно в правилах, утвержденных Кабмином говорится о том, что хозяева собак раз в году должны регистрировать своих питомцев в клиниках Государственной ветеринарной службы.

Мы решили выяснить, соблюдается ли данное требование Кабинета министров? На этот вопрос мы попросили ответить пресс-секретаря Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели.

«В Государственной ветеринарной службе нет никаких клиник, и никогда не было. Но в нашей стране есть частные клиники, в которых животным оказывают все необходимые услуги», — сказал # Йолчу Ханвели.

Если в Государственной ветеринарной службе нет, и не было клиник, то почему Кабмин утвердил в «Правилах» пункт о ежегодной регистрации владельцами своих питомцев? Неужели Кабмин не знал об отсутствии клиник? А может, Кабинет министров просто ввели в заблуждение?

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