Кабмин Азербайджана внес изменения в состав коллегии Минэкономики

Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в решение «О составе коллегии Министерства экономики Азербайджанской Республики» от 23 мая 2014 года.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно решению, коллегия Министерства экономики АР будет состоять из 9 членов. Председателем коллегии назначен министр экономики АР Шахин Мустафаев, пишет Report.

Членами коллегии назначены заместители министра экономики, министр экономики Нахчыванской Автономной Республики, глава аппарата Министерства экономики, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего бизнеса АР.