Кабмин Азербайджана утвердит нормативную базу профстандартов

«В ближайшее время ожидается утверждение премьер-министром проекта нормативной базы профессиональных стандартов».

Об этом сказал заведующий отделом политики занятости Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Сулейманов.

По его словам, внедрение профессиональных стандартов чрезвычайно важно: «Профессиональные стандарты отражают минимальные знания и навыки человека в определенной области. Мы уверены, что внедрение новых стандартов повысит производительность труда. Люди станут эффективнее выполнять свою работу, а работодатели будут лучше оценивать сотрудников».

| 2019-11-27T15:09:16+00:00 27 ноября 2019, 16:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss