Кабину и хвост А321 убрали с кукурузного поля

Кабину пилотов и хвост самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего ранее аварийную посадку в районе Жуковского, убрали с кукурузного поля, сообщил «Интерфаксу» в субботу представитель авиакомпании.

«Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там. Из-за веса конструкций грузовой автомобиль не смог бы вывезти их по накатанной на поле колее», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что самолет будет эвакуирован в ангар, арендованный «Уральскими авиалиниями» в Москве. Все его части будут утилизированы.

Также источник говорил, что части аварийного A321 будут полностью убраны с поля в ночь на понедельник.

| 2019-08-24T20:22:20+00:00 24 августа 2019, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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