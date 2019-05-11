Кабинет Алексиса Ципраса получил вотум доверия в парламенте

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия в парламенте республики. По итогам голосования, состоявшегося в Афинах вечером в пятницу, 10 мая, в поддержку Ципраса высказались 153 депутата из 300, сообщает Русская Служба DW.

Консервативная оппозиционная партия «Новая демократия» инициировала голосование о недоверии первому замминистра здравоохранения Павлосу Полакису. В свою очередь, премьер-министр, занимающий свой пост с 2015 года, поставил вопрос о доверии всему правительству.

Ранее председатель «Новой демократии» Кириакос Мицотакис обвинил Ципраса и возглавляемую им левую партию СИРИЗА в удушении экономики и искоренении среднего класса из-за значительного налогообложения. В свою очередь, греческое правительство объявило о ряде экономических мер, в числе которых — снижение налогов и поддержка пенсионеров.

Очередные парламентские выборы в Греции назначены на 20 октября. Согласно опросам, правящая СИРИЗА примерно на 5 процентов отстает от оппозиционной «Новой демократии». Кроме того, в конце мая греки будут участвовать в выборах депутатов Европарламента. В этом же месяце в республике состоятся выборы в местные органы власти.