«К выборам нужно относиться политически»

В понедельник, 2 декабря, Милли Меджлис Азербайджана принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой распустить Милли Меджлис и назначить внеочередные выборы.

Проект обращение был принят большинством голосов.

О том, что парламент примет это решение стало известно еще несколькими днями ранее, сегодня же, парламент Азербайджана официально самораспустился. Тем не менее, ряд оппозиционных партий уже начал подготовку к досрочным парламентским выборами 2020 года. Одна из таковых партия РеАл.

О том, как партия РеАл готовится к парламентским выборам, рассказал в интервью # лидер партии Ильгар Мамедов.

— Вы призываете все политические силы в стране идти на выборы. С какой программой идет на парламентские выборы партия РеАл? Вы сами лично будете принимать участие на выборах?

— Наша программа и ценности достаточно хорошо известны азербайджанскому обществу. Мы выступаем с позиции республиканства в противовес тем тенденциям, которые в последние годы идут в Азербайджане. Мы выступаем за разделение власти, укрепление основ республиканского строя в нашей стране. Мы призываем все политические партии активно участвовать на выборах. Мы считаем, что мобилизация граждан на выборы это ключевой аспект успеха оппозиционных сил в Азербайджане.

Что касается лично моего участия, несмотря на то, что я был оправдан судом по правам человека, Верховный суд Азербайджана должен вынести решение, в соответствии с которым я смогу принять участие на выборах. Пока азербайджанская сторона откладывает это решение, но мы находимся в тесном контакте с кабинетом министров Совета Европы и требуем немедленного исполнения решения европейского суда. Только в таком случае, я смогу принять участие в парламентских выборах. Но пока азербайджанское правительство затягивает этот процесс.

— Сколько у вас кандидатов на парламентские выборы?

— В настоящее время работа над списком кандидатов продолжается. Первичный список у нас включает от 80 до 90 кандидатов, но может и сократиться, или, наоборот, расшириться, в зависимости от того будут ли с нами сотрудничать другие партии, а также независимые кандидаты, которые не согласны с курсом правящей партии.

— Ожидаете ли Вы, участия оппозиции на выборах?

— Мы призвали и другие оппозиционные партии для участия на выборах, но услышат ли они наш призыв и присоединятся или нет, решение принимать будут они. В любом случае мы участвуем.

— Какие у Вас ожидания от этих парламентских выборов? Будут ли в парламенте кандидаты партии РеАл?

— Это определит азербайджанский народ на выборах. Мы не будем давать прогнозы для общественности. У нас есть собственные ожидания. Мы собираемся организовать избирательную кампанию таким образом, чтобы сбылись лучшие из наших прогнозов для того, чтобы мы смогли в должной мере представить азербайджанский народ парламенте.

— Часть азербайджанской оппозиции считает, что избирательная комиссия должна поменяться, для того, чтобы они участвовали на выборах. Как по Вашему, с учетом тех механизмов, которые сегодня существуют, стоит ли участвовать на выборах или нет?

— Процедурный подход к выборам на протяжении 26 лет ни разу себя не оправдал. Точно также как он себя не оправдал во многих странах мира. К выборам нужно относиться политически. То есть нужно заниматься политикой, а не процедурой в первую очередь. Если мы сможем осуществить политическую мобилизацию на должном уровне, то значимость процедур отойдет на второй план и более того эти процедуры будут подчинены политической воле азербайджанского народа.