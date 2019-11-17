К вечеру явка на парламентских выборах в Беларуси составила 70,72%

Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси по состоянию на 18.00 (19:00 по бакинскому) составила 70,72%, сказала глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

«Итого по стране явка 70,72%», — сказала Ермошина на пресс-конференции.

При этом явка в Витебской области составила 76,32%, Гомельской области — 74,18%, Могилевской области — 77,63%. В Минской области явка составила 71,9%, в самом Минске — 58,76%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 69,33%, в Гродненской области — 72,36%.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Беларуси на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Беларуси составляет более 500 человек. (РИА Новости)