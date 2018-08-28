К новому учебному году выпущено свыше 6 млн учебников

К 2018/2019 учебному году выпущено 6 726 029 экземпляров 332 наименований школьных учебников для I-XI классов государственных общеобразовательных школ и методических пособий для учителей.

Как сообщили Report в министерстве образования, школьники смогут получить пособия с 3 сентября из учебных заведений, в которых учатся.

По информации, полученной из министерства, в случае необеспечения учебниками нужно заблаговременно проинформировать руководство школы.

Учебники будут выданы школьнику для использования в течение одного учебного года. Срок использования учебника составляет 4 года со дня его издания.

Электронные версии учебников доступны на сайтах www.e-derslik.edu.az и www.trims.edu.az.

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| 2018-08-28T17:29:32+00:00 28 августа 2018, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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