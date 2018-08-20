К нам едет Меркель

Завершается и жаркий летний политический сезон. Наверное, последние бархатно-теплые августовские дни лета больше всего запомнятся именно благодаря визиту А.Меркель в страны Южного Кавказа. Можно сказать, что политические аналитики и наблюдатели этого неспокойного региона уже переключились на эту тему, т.к. госпожа Меркель не относится к категории рядовых политиков мира сего.

Конечно, она не М.Тетчер, но то, что немецкий канцлер является как минимум, фигурой континентального масштаба – с этим почти никто не спорит.

Вдобавок, в отличие от строго консервативного и ревнивого политика-западника М.Тетчер, А.Меркель является довольно противоречивой политической фигурой.

Следует напомнить, что, вот, уже несколько лет именно она блокирует вступление Грузии в ряды североатлантического альянса – НАТО и ее американские коллеги склонны улавливать в этом следы «тайной сделки» с российским президентом В.Путиным.

Не случайно, что на июльском саммите НАТО американский президент Д.Трамп больше всех критиковал именно Германию, назвав ее «страной подконтрольной России» и заявил, что США каждый год выделяют миллиарды долларов для обеспечения безопасности европейских стран, в том числе, Германии, но европейские страны направляют эти средства в Россию.

Да у нас самих была возможность убедиться в противоречиях политического поведения А.Меркель.

Пару лет тому назад президент Азербайджана посетил с официальным визитом Германию. Визит прошел в целом успешно, даже в ходе переговоров госпожа А.Меркель сделала тонкий намек на негативную роль Кремля в карабахском конфликте, что сразу было воспринято всеми как первый серьезный знак западных стран в объективной оценке этой архисложной проблемы.

Но через несколько недель германский Бундестаг принял «документ» о нарушении религиозных прав и свобод в Азербайджане. Это действительно было удивительным, т.к. в Азербайджане из всех свобод больше обеспечена именно свобода вероисповедания…

Поэтому мы по мере возможности, постоянно отмечаем, что с Меркель надо держать ухо востро, т.к. и не угадаешь сразу, что у нее на уме.

Но для нас теперь важнее другое обстоятельство. Между А.Меркель и Д.Трампом, даже между Европой и США наблюдается вполне определенное трение. США по большому счету, могут потребовать и от нас присоединения к анти-иранским санкциям. И чтобы оставить для себя поле для дипломатических маневров мы можем воспользоваться и противоречиями между США и европейскими странами, в том числе, Германией, т.к. ЕС не только не торопится строго выполнять требования американцев, даже открыто сопротивляется им, требуя от Штатов соблюдения соглашения первой ядерной сделки с Ираном.

Между прочим, сейчас похолодание чувствуется не только в турецко-американских отношениях, с теми же проблемами сталкиваются не только Россия, Китай и Иран, но и, как уже заметили, европейские страны. Буквально несколько недель назад СМИ с таким же темпераментом говорили и писали о «торговой войне» между США и Европой.

К сожалению, турецкие политики и дипломаты не используют такой важный момент. В отличии от Анкары, Тегеран действует более прагматично и проявляет явную дипломатическую гибкость, усиливая европейский вектор в своей внешней политике.

Турция же сосредоточила свои усилия в основном в российском направлении. Иногда даже можно услышать призывы о том, что Анкара должна покинуть ряды НАТО.

Сейчас трудно сказать что-то конкретное и определенное о программе визита Меркель. Но думается в ходе переговоров важное, даже центральное место займет и карабахская проблема, т.к. этно-территориальные проблемы являются главной головной болью для стран Южного Кавказа.

На Западе считают, что после, т.н. «бархатной революции» в Армении, в регионе возникла новая ситуация. Но и они ждут от нового руководства Армении конкретных шагов, даже в прошлом месяце посол США в Армении называл главные направления реформ, осуществление которых они считают необходимой базой для сотрудничества с Ереваном.

Не случайно, что на июльском саммите НАТО представители западных стран дали понять Н.Пашиняну, что вознаграждение за революцию не будет, они ждут от Армении конкретных реформ.

Но Ереван еще заметно «хромает» в этом важном направлении, — несмотря на то, что уже прошло три месяца после смены власти, кабинет Пашиняна еще не обозначил хотя бы контуров, ожидаемых политических и экономических преобразований.

О самом главном, карабахской проблеме вообще, говорить не стоит. Господин Пашинян продолжает свои противоречивые высказывания и на этой плоскости. Конечно, тут есть и объективные факторы, т.к. Кремль следит за каждым шагом нового премьера Армении, пытаясь удержать его в своей орбите.

На прошлой неделе суд принял решение об освобождении экс-президента Р.Кочаряна. Органы же прокуратуры страны недовольны этим решением, и якобы собираются обжаловать его в кассационном порядке.

Но, наш взгляд, истинная причина иная — Пашинян не выдержал давления Москвы. Не случайно, некоторые аналитики утверждают, что вероятно, уже осенью Кремль приведет в действие свою «пятую колонну» в Армении – остатки криминального карабахского политического клана.

Но если не будут действенные перемены (в том числе и в карабахской политике!), и, если Пашинян тоже, как свои предшественники, будет действовать по инструкциям Кремля, тогда единственно, на что он может рассчитывать, это удержаться у власти всего на один срок, не говоря уж о том, что те же революционные настроения могут заметно сократить его.

По этой причине и мы не должны забывать о силовой составляющей нашей карабахской политики. Если Пашинян внесет серьезные коррективы в карабахскую политику и возьмет курс на дистанцирование от Москвы, тогда можно, даже нужно предоставить ему необходимые шансы.

Конечно, многое зависит и от Запада, в том числе, от канцлера Германии. Ведь, всем ясно, что мир в Карабахе наступит только тогда, когда мировое сообщество поймет, что необходимо оказывать давление на агрессора, т.к. к сожалению, мир без принуждения не бывает.

Не обязательно, что давление должно быть строго военного характера, даже политические и дипломатические меры могут привести к желанному результату. Но согласна ли с этим наша уважаемая госпожа Меркель? Захочет ли она что-то изменить в существующем карабахском театре действий? Или же она начнет свое кавказское турне после очередных «консультаций» с Путиным?

Признаться, мы еще не в состоянии ответить на эти сложные вопросы, потому что мир стал совсем уж персонифицированным и субъективным, многое зависит от желаний, симпатий и антипатий сильных мира сего.

Но продолжить свое дело мы должны, даже обязаны, несмотря на то, что наши пророссийски настроенные круги вновь заговорили об ОДКБ и Евразийском Экономическом Союзе.

Напомним, что некоторое время, точнее в 1993-99 гг. Азербайджан тоже был участником Договора о Коллективной Безопасности и до сих пор является членом СНГ. Но за эти годы освобождены только маленькое село Джоджуг Марджанлы и лишь одна высота Ляля Тепе – и то благодаря усилиям нашей армии…

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