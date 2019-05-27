К Марин Ле Пен во время еды пришел аппетит

Сбывается мечта лидера французских ультранационалистов Марин Ле Пен: ее партия «Национальный фронт», занявшая первое место на выборах в Европарламент, потребует распустить парламент в самой Франции и попытается переманить оппонентов на свою сторону. На ее пути лишь одно существенное препятствие – президент Эммануэль Макрон, сообщает Голос Америки.

Его правительство в понедельник немедленно дало понять, что Макрон не будет распускать Национальную ассамблею и продолжит реализацию реформ, направленных на модернизацию французской экономики.

По итогам воскресных выборов в Европарламент Ле Пен опередила центристскую партию Макрона менее чем на процент (23,3 против 22,4 процента), взяв реванш за обидное поражение на президентских выборах 2017 года.

Победа подстегнула мечты Ле Пен о создании националистской силы, имеющей влияние как во Франции, так и по всей Европе.

По предварительным подсчетам, ее партия «Национальный фронт» получила 22 из 751 места в Европарламенте – на одно больше, чем партия Макрона «Вперед, Республика». Это на два места меньше, чем в 2014 году, когда Ле Пен с трудом добилась победы. Партии Макрона тогда еще не было.