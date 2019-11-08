К крушению российского А321 над Синаем причастен датский террорист

Датский террорист Базил Хассан (Basil Hassan), предположительно, причастен к подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.

В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина Австралии Халеда Хаята (Khaled Khayat). Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней — Дубай. Хаят, причастный к ИГ был задержан в 2017 году. По данным датских журналистов, он сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек.

«Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди», — цитирует DR материалы полицейского допроса. В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод. (РИА Новости)