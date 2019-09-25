К чему взывает упавший коэффициент рождаемости?

Противники выплат детских пособий азербайджанским семьям часто указывают на превосходную демографическую ситуацию и высокий уровень рождаемости. Однако, по мнению профессора экономики, руководителя Движения процветания и благоденствия Губада Ибадоглу, в этом плане не все так гладко, как принято думать, и материальное содействие имеет право быть.

В подтверждение своих слов, экономист приводит статистику, согласно которой к 2000 году количество детей в возрасте до 14 лет составляло в Азербайджане 2 млн. 545 тысяч 600 человек. Однако уже к началу текущего года упомянутый показатель сократился на 306 500 человек — до 2 млн. 239 100 человек. В течение того же периода времени ощутимо понизился общий коэффициент рождаемости в стране. Таким образом, средний показатель рождаемости на одну женщину понизился с 1,99 в 2000 году до 1,76 в минувшем году. Для сравнения, в 1999 году коэффициент рождаемости был на уровне 2,77.

Примечательно, что семьей с одним ребенком стало больше — 30,1% от общего количества азербайджанских семей. При этом наиболее популярный вариант — два ребенка. На семьи с двумя детьми приходится 43% в разрезе общих статистических данных. Родители все реже решаются на третьего ребенка — количество таких семей сократилось до 19,9%. Четвертый ребенок и вовсе роскошь, а потому не удивительно, что таких семей с каждым годом становится все меньше. На данный момент азербайджанских семей с четырьмя детьми и больше 9,7%.

По словам Г.Ибадоглу, в Азербайджане стремительно сокращается количество многодетных семей. Так, по данным Государственного комитета статистики, в 2014 году в стране родилось 1222 детей, которые были пятыми и далее по счету в своих семьях. Примечательно, что по состоянию на 2015 год в многодетных семьях родилось 1108 ребенка, а дальше упомянутый показатель продолжил падать. Так, в 2016 году на пятого ребенка решились 1019 родителей, в 2017 году только 946 многодетных семей обзавелись пятым и далее по счету ребенком. В минувшем году данный показатель упал до 925 семей.

Говоря о причинах ниспадающей тенденции в показателях рождаемости и количестве многодетных семей, экономист отмечает рост числа разводов, более поздний возраст вступления в брак, рост расходов семей, в особенности, увеличение расходов на содержание ребенка. По словам Губадоглу, есть и другие причины, а приведенные данные являются веским основанием для пересмотра государственной политики к рождаемости.

«Считаю, что основным направлением государственной политики в этом русле должно быть восстановление детских пособий. Принимая во внимание международный опыт, здесь можно привести различные способы внедрения данного механизма», — говорит профессор. Первая модель подразумевает выделение денег всем семьям с детьми, а сумма пособия вычисляется по прогрессивной или же регрессивной шкале, в зависимости от количества детей в семье. Например, в странах, где наблюдается демографический рост, размер детских пособий уменьшается по мере увеличения количества детей. В странах с невысокой рождаемостью размер пособий растет в соответствии с увеличением числа детей, и многодетные семьи получают больше.

Скажем, в Германии по мере роста числа детей в семье, размер пособия на ребенка сокращается. Однако в Великобритании и Канаде придерживаются иного подхода. С ростом количества детей пособия на них увеличиваются. В некоторых странах размер детских пособий обусловлен семейным доходом. Семьи с низким доходом получают детские пособия, а количество детских денег обратно пропорционально доходам семьи. По мнению ученого, Азербайджан может рассмотреть эту модель государственной помощи семьям с детьми.

«Такой подход существует в европейских странах, в том числе в Италии. В то же время в Соединенных Штатах существует взаимосвязь между доходом семьи и пособиями на ребенка. Когда доход низкий, материальная поддержка выше, а когда доход выше, поддержка относительно слабая, — по мнению Губадоглу, упомянутый вариант также достоин внимания в нашей стране. — Применительно к Азербайджану я не рассматриваю вариант выплаты детских пособий всем семьям. Думаю, в подходах к этому вопросу следует исходить из доходов семей, расходов на ребенка и потребностей. В большинстве стран суммы, назначаемые детям в возрасте 0-6, 6-10, 10-15 лет, варьируются».

По его словам, как правило, детям в возрасте до 6 лет государство платит меньше. Детям старше 6-10 лет пособия выше среднего, а старше 10 лет платят и того больше. Есть и другие модели. Скажем, в международной практике налоговые вычеты зависят от количества детей в семье. «Речь о практике учета количества детей в семье при уплате части налога. Упомянутый подход применяется в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Думаю, это также может представлять интерес для легализации налоговых выплат», — резюмировал Ибадоглу.