К более эффективной социальной защите

В преддверии парламентских обсуждений проекта государственного бюджета на следующий год в местном экономическом сообществе рассматривают возможности более эффективного подхода к расходам на развитие социальной сферы.

Бюджет текущего года называют социально направленным. На эти цели отвели до 40,7% общих расходов государственной казны, тогда как в текущем году социальные расходы были на уровне 30,8%. В целом же социальная статья трат «народного кошелька» составит в наступающем году 11 253,7 миллиона манатов — на 2664,2 миллиона манатов больше, чем в этом году.

По мнению профессора американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губада Ибадоглу, для того, чтобы реализуемый азербайджанским правительством поэтапный социальный пакет был более продуктивным и эффективным, в пакете бюджета на 2020 год следует учесть следующие предложения.

Экономист видит необходимость в повышении пособий по беременности и родам в связи с наметившейся тенденцией понижения уровня рождаемости по сравнению с предыдущими годами, а также ухудшением показателей среднего роста и веса детей в некоторых возрастных группах. Он предлагает правительству оказывать государственную поддержку детям до 18 лет на уровне прожиточного минимума, оплачивать государственное медицинское страхование на детей и беременных женщин.

Кроме этого, по словам Ибадоглу, необходимо выделить дополнительно 300 млн. манатов на завершение программы обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. «У государства достаточно финансовых средств для обеспечения всех семей шехидов и инвалидов Карабахской войны жильем, — сказал он, комментируя недавний конфликт между SOCAR и инвалидами войны из-за земельных участков. По его словам, в 2013 году в Азербайджане было 13 628 семей шехидов и 111 306 инвалидов Карабахской войны, из коих 886 -первой группы.

B текущем году указом президента было выделено 35 млн. манат на строительство квартир для семей шехидов и инвалидов. По данным на первую половину сего года, указанной категории было выдано 6764 квартир, а значит, только половина их обеспечена жильем. Эксперт полагает, что профинансировать строительство жилья можно за счет 300 млн. манат средств Резервного фонда президента, из 6 млрд. манат, предусмотренных в госбюджете на инвестиции и ресурсов Нефтяного фонда.

В довесок этому предлагается отменить с 1 ноября этого года годовой лимит на потребление газа и электричества по льготным ценам для инвалидов. Увеличить минимальную пенсию до 250 манатов с 1 января 2020 года ввиду возросшей статьи социальных расходов в бюджете и уменьшения количества пенсионеров. В то же время с 1 июля 2020 года пенсионный возраст должен составлять 64 года для мужчин и 61,5 года для женщин.

Ранее экономист обращал внимание на то, что даже возросшая минимальная пенсия не дотянула до уровня 2013 года. И если шесть лет назад самый низкий допустимый порог пенсии составлял 100 манатов ( 127 долларов), в результате октябрьского повышения пенсионного минимума до 200 манатов минимальная пенсия составила 117 долларов. Кроме того, отмечалась ситуация уменьшения числа трудовых пенсионеров за два с половиной года на 1,9%

По свидетельству профессора, необходимо сократить количество студентов, обучающихся на платной основе в государственных высших учебных заведениях до 50%, а также во всех государственных университетах обеспечить институциональную и финансовую автономию с предоставлением вузам статуса юридического лица публичного права.

Эксперт призывает СМИ и гражданское общество поддержать упомянутые предложения накануне обсуждения проекта бюджета на 2020 год в парламенте.