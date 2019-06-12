К Амиржану Косанову в будущем будет прислушиваться президент Токаев

На внеочередных президентских выборах в Казахстане президентом стал Касым-Жомарт Токаев. В тройку лидеров вошли Амиржан Косанов и Дания Еспаева.

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов президента Казахстана. Итоговая явка избирателей по стране, по данным ЦИК, составила 77,4%.

Комментируя ситуацию, эксперт по международным отношениям Фархад Мамедов сказал #, что эти выборы представляют интерес с точки зрения того, что – это первые выборы после приобретения независимости, на которых не принимает участие Нурсултан Назарбаев.

«С другой стороны, примечательно и то, что большинство кандидатов участвовало на выборах в первый раз. То есть, у кандидатов не было электоральной истории, и они могли открыто без всякой предыстории высказывать свое мнение и представлять свои программы. За последние 15 лет – это были выборы, где оппозиционный кандидат, Косанов, получил около 16% голосов, это полтора миллиона голосов», — отметил он.

По его словам, оппозиция Казахстана раздроблена, но Амиржан Косанов смог аккумулировать протестный электорат в стране.

«К нему в будущем будет прислушиваться и действующий президент Токаев. Другим примечательным моментом является то, что на этих выборах впервые участвовала женщина, это тоже в свою очередь является что-то новым в тюркоязычном государстве Центральной Азии.

Все кандидаты имели равные возможности, большинство кандидатов использовали социальные сети. Страна большая и кандидатам просто физически было сложно объехать всю страну, но использование современных технологий позволило всем кандидатам достучаться до своих потенциальных избирателей», — отметил он.

Мамедов также сказал, что явка на выборах тоже была очень высокой, что говорит о зрелости гражданского общества.

«На этих выборах был представлен весь политический спектр Казахстана, что привело к тому, что на выборах участвовало 77% избирателей. Уверенную победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70%, который был выдвинут Назарбаевым. Таким образом, сохранилась преемственность политической системы в Казахстане, это достаточно обычное явление для постсоветского пространства и центрально-азиатского региона, когда идет транзит власти. Данные выборы дали легитимность этому процессу «, — считает он.

По словам Мамедова, Токаев весьма известен мировому сообществу, он был и премьер-министром, был и главой МИД, был также заместителем генсека ООН, а в последнее время занимался законотворческой деятельностью в сенате Казахстана.

«С Азербайджаном его связывают очень теплые отношения. Не случайно, когда Нурсултан Назарбаев подал в отставку, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил как Назарбаеву, так и Токаеву, а первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила главу сената Даригу Назарбаеву. Отношения между странами будут также удачно развиваться», — резюмировал он.