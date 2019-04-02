К 2050 году нас будет 9,7 миллиардов

Численность населения Земли достигнет порядка 9,7 миллиарда человек в 2050 году, говорится в докладе ООН.

«Численность мирового населения, которая в 2019 году оценивается в 7,7 миллиарда человек, продолжает расти, пусть и снижающимися темпами. Согласно прогнозам, в 2050 году она достигнет порядка 9,7 миллиарда (человек), а к концу века — приблизительно 11 миллиардов», — говорится в докладе.

Отмечается, что рост населения Земли «усилит давление на природные ресурсы и экосистемы».

Доклад был размещен на сайте ООН в связи с проведением 52-го заседания Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), которое проходит с 1 по 5 апреля в Нью-Йорке.