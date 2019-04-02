К 2050 году нас будет 9,7 миллиардов

Численность населения Земли достигнет порядка 9,7 миллиарда человек в 2050 году, говорится в докладе ООН.

«Численность мирового населения, которая в 2019 году оценивается в 7,7 миллиарда человек, продолжает расти, пусть и снижающимися темпами. Согласно прогнозам, в 2050 году она достигнет порядка 9,7 миллиарда (человек), а к концу века — приблизительно 11 миллиардов», — говорится в докладе.

Отмечается, что рост населения Земли «усилит давление на природные ресурсы и экосистемы».

Доклад был размещен на сайте ООН в связи с проведением 52-го заседания Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), которое проходит с 1 по 5 апреля в Нью-Йорке.

| 2019-04-02T16:13:34+00:00 2 апреля 2019, 18:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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