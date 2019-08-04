Justitia regnorum fundamentum — Правосудие — основа государства

20 июля 2019 года в # была опубликована статья под заголовком «Независимых адвокатов будет еще меньше».

В статье рассказывалось о решении президиума Коллегии адвокатов Азербайджана от 17 июня 2019 года о лишении 17 адвокатов возможности заниматься индивидуальной адвокатской деятельностью и направлении их в адвокатские структуры по месту своей деятельности.

В статье были приведены высказывания адвокатов Эльчина Садыхова и Агиля Лаиджа, которые посчитали данное решение Коллегии незаконным.

31 июля в редакцию поступило письмо от члена Президиума Коллегии Адвокатов Мухтара Мустафаева. С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Начнем с того, что мы могли и не публиковать это письмо, так как опровержением его не назовешь — просто уважаемый Мухтар Мустафаев, используя латинские фразы, не согласился с высказываниями адвокатов по поводу лишения их права заниматься индивидуальной адвокатской деятельностью. Но Quot homines,tot sententiae (сколько людей, столько мнений)…

А так как мы не юристы, то попросили самих адвокатов прокомментировать заявления члена президиума, как говорится amicus Plato, sed magis amica veritas (Платон мне друг, но истина дороже).

«Коллегия не может отменить разрешение на индивидуальную деятельность без согласия самого адвоката. Я лично своего согласия не давал», — заявил # Эльчин Садыхов.

На замечание Мухтара Мустафаева, что заявление адвокатов о большей независимости при занятиях индивидуальной деятельностью, «не выдерживает элементарной критики», Э.Садыхов сказал следующее: «Работающие в бюро адвокаты в отличие от тех, кто занимается индивидуальной деятельностью, не могут самостоятельно обращаться с запросами в правоохранительные органы. В соответствии с законом договор между адвокатом и подзащитным должен носить конфиденциальный характер. Однако договор, заключенный с работником адвокатского бюро должен утверждаться директором этого учреждения, а это в свою очередь нарушает принцип конфиденциальности», — убежден адвокат.

Член Коллегии адвокатов Асабали Мустафаев объяснил #, почему в свое время предпочел уйти из адвокатского бюро:«В свое время я тоже работал в адвокатском бюро. Но ушел оттуда, потому, что работая в бюро, трудно сохранить свою независимость. Для того, чтобы заключить договор с подзащитным адвокат должен представить адвокатский ордер, который утверждается директором бюро. А ведь нас адвокатов могут вызвать к обвиняемому в любое время суток, и даже в нерабочее время, и поэтому очень часто адвокатский ордер остается не утвержденным. А без утвержденного ордера сотрудники правоохранительных органов к обвиняемому просто не подпустят, и дело задержанного направят в суд. В конце концов, мне это надоело, и я выбрал индивидуальную адвокатскую деятельность. Хочу отметить, что в странах Европы адвокатам не нужно представлять правоохранительным органам ордера. Достаточно просто представить адвокатское удостоверение».

Адвокаты Эмиль Бадалов и Али Алекперов — члены Коллегии адвокатов — также считают, что договор, заключенный между адвокатом и подзащитным, носит строго конфиденциальный характер.

Однако член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев был непреклонен:«Задержанный должен предстать перед судом в течение 48 часов после задержания. В случае отсутствия ордера следователи в большинстве случаев не направляют дело в суд, а ждут утверждения этого документа», — заявил он, когда мы связались с ним, чтобы ознакомить с возражениями адвокатов. По поводу конфиденциальности заключаемого между подзащитным и адвокатом договора, у члена Президиума тоже было особое мнение: «Должен же директор бюро, узнать на какую сумму был заключен договор».

К сожалению, адвоката Агиля Лаиджа нет в данное время в стране, и мы не смогли взять его комментарий.

Nota Bene. Мухтару Мустафаеву не понравилась фотография к статье:«… в статье размещено фото старого офиса Коллегии Адвокатов. …это преследует цель подстрочного намека на функционирование Коллегии Адвокатов «по-старому». Мы не согласны с этим подстрочным намеком».

Уважаемый Мухтар Мустафаев, хотим Вас заверить, что никакого подстрочного намека не было. Но Ваша идея нам понравилась, впредь мы будем использовать этот метод по отношению к тем, кто не хочет работать по-новому.