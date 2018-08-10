«Йокамон! Перекуси»: Сеть взорвала реклама картошки в Белоруссии

Сеть взорвала уникальная реклама картошки. Снимок был сделан в Белоруссии, на нем запечатлен фургончик с креативной надписью на кузове: «Bulba индахаус. Йокамон! Перекуси!». В глаза бросается и картинка, где изображено лицо африканца, у которого прическа плавно вырастает в картошку фри.

Очевидец опубликовал кадр, сопроводив его комментарием: «Вот такой фургончик встретил сегодня! Это шедевр мазафака!».

Его мнение подхватили многие, причем начали создавать мэмы с Александром Лукашенко, президентом Белоруссии. В целом, получилось довольно весело. Креативность рекламы, действительно, находится на высшем уровне и юзеры хвалят такой арт. Некоторые стали делиться похожими необычными рекламами.

 

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| 2018-08-10T09:03:17+00:00 10 августа 2018, 11:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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