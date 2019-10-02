Johnson & Johnson выплатит более $20 млн за стимулирование опиоидного кризиса в США

Компания Johnson & Johnson выплатит более $20 млн двум округам штата Огайо, власти которых обвиняют ее в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.
«Johnson & Johnson, а также принадлежащая ей Janssen Pharmaceutical Companies, объявляют сегодня о мировом соглашении с округами Кайяхога и Саммит штата Огайо, снимающем все обвинения [властей] этих округов без признания ответственности и исключает компанию из федерального судебного разбирательства, которое должно начаться 21 октября 2019 года, — говорится в заявлении Johnson & Johnson. — Соглашение подразумевает, что компания выплатит округам в общей сложности $10 млн».
Помимо этого в заявлении указывается, что Johnson & Johnson возместит властям судебные издержки в размере $5 млн, а также направит $5,4 млн некоммерческим организациям, борющимся с последствиями опиоидного кризиса в этих двух округах.
Власти американских городов, штатов и округов подали против фармацевтических компаний, в число которых входит Johnson & Johnson, более 2 тыс. исков. Некоторые из них объединены в более крупные дела. Суть обвинений в адрес компании сводится к тому, что она по крайней мере отчасти ответственна за возникновение в США опиоидного кризиса, поскольку распространяла и продвигала на рынке опасные и вызывающие привыкание обезболивающие на опиоидной основе.
Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке. (ТАСС)