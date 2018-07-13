Johnson&Johnson проиграла суд почти на пять миллиардов долларов

В основном компанию обвиняют в том, что та не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Johnson&Johnson отрицает обвинение в загрязнении ее продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования. В компании заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

«Это результат принципиально несправедливого процесса, который позволил истцам представить группу из 22 женщин, большинство из которых не имели никакого отношения к Миссури, в одном случае утверждая, что у них развился рак яичников», — заявила пресс-секретарь Johnson&Johnson Кэрол Гудвич

«Доказательства по делу были просто перегружены предрассудками», — добавила она, пишет korrespondent.net.

Ранее Johnson&Johnson уже проиграла несколько процессов по поводу талька. Самый крупный штраф по этому делу — $417 млн. Его выплатили женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования продукции J&J на основе талька.