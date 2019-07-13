Johnson&Johnson начнет испытания вакцины против ВИЧ

Корпорация США Johnson&Johnson начнет в нескольких странах испытывать собственную вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Корины Рамерс-Верхувен. По ее словам, сейчас корпорация «направляет нормативные запросы» соответствующим регуляторам в США, Мексике, Перу, Аргентине, Италии, Испании и Польше.

По словам госпожи Рамерс-Верхувен, речь идет о «третьей фазе» испытаний нового препарата, который разработан «дочкой» — компанией Janssen, базирующейся в Бельгии. Она отметила, что это будет вторая вакцина корпорации против ВИЧ в аналогичнной стадии тестов. Другая проходит испытания в пяти странах Южной Африки.