Johnson&Johnson начнет испытания вакцины против ВИЧ

Корпорация США Johnson&Johnson начнет в нескольких странах испытывать собственную вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Корины Рамерс-Верхувен. По ее словам, сейчас корпорация «направляет нормативные запросы» соответствующим регуляторам в США, Мексике, Перу, Аргентине, Италии, Испании и Польше.

По словам госпожи Рамерс-Верхувен, речь идет о «третьей фазе» испытаний нового препарата, который разработан «дочкой» — компанией Janssen, базирующейся в Бельгии. Она отметила, что это будет вторая вакцина корпорации против ВИЧ в аналогичнной стадии тестов. Другая проходит испытания в пяти странах Южной Африки.

| 2019-07-13T08:59:51+00:00 13 июля 2019, 09:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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