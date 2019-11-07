Йенс Столтенберг призвал страны НАТО к единству

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу «взять на себя ответственность» и преодолеть разногласия по разным вопросам, чтобы обеспечить единство, необходимое для обеспечения коллективной безопасности.

Выступая в исследовательском центре в Германии, Столтенберг отметил, что многие сейчас говорят о разногласиях между союзниками по вопросам торговли, энергетики, климатa, Ирану, а также по ситуации на северо-востоке Сирии. По мнению генсека НАТО, расхождения в позициях между «29 демократиями нормальны».

«У нас и в прошлом были серьезные разногласия … Но в конечном счете всегда удавалось объединиться вокруг ключевой нашей задачи — защищать друг друга», — сказал он.

Он отметил, что «консенсус не всегда прост», однако «наше единство необходимо для нашей коллективной безопасности».

«Поэтому в национальных интересах каждого союзника оставаться едиными, мы все должны взять на себя ответственность преодолеть наши разногласия сегодня, как и раньше», — заявил он.