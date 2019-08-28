Йеменские войска вернули контроль над международным аэропортом в Адене

Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду вернули контроль над международным аэропортом Адена, сообщает местный информационный портал Aden al Gad.
По сообщению СМИ, правительственные силы вошли также и в ряд других районов второго по величине города Йемена.
Отряды, лояльные сепаратистам из переходного Совета Южного Йемена, по сообщениям очевидцев, покинули ряд военных баз в городе и его окрестностях.
Ранее в среду правительственные силы установили контроль над административным центром южной провинции Абьян — городом Зинджибар, который был захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.(РИА Новости)