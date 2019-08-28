Йеменские правительственные войска вошли в пригород Адена

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, вошли в Хор Максар — пригород временной столицы страны Адена. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По его данным, авангард правительственных войск занял позиции в Хор Максаре и ведет бои с формированиями сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), контролирующими большую часть Адена на настоящий момент.

Также сообщается о столкновениях правительственных войск и ЮПС в районе аэропорта Адена.

Ранее в среду стало известно, что войска, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над провинцией Абьян, вытеснив оттуда войска ЮПС.(ТАСС)