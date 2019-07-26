Йеменские мятежники атаковали беспилотниками аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт саудовского города Абха. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщил йеменский телеканал Almasirah.

По его данным, целью удара были ангары с истребителями и другие военные объекты на территории аэропорта. Отмечается, что использовались беспилотники типа «Касеф-2» (К-2).

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В ночь на четверг хуситы совершили атаку с помощью дронов «Касеф-2» на авиабазу в Хамис-Мушаите. В Саудовской Аравии сообщили, что беспилотник хуситов был перехвачен и сбит.