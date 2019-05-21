Йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью дрона

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило во вторник, что ему удалось атаковать с помощью беспилотника один из объектов, расположенных на территории аэропорта в Саудовской Аравии. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, хуситы распространили заявление, в котором сообщили, что атаке подвергся «склад с оружием», находящийся на территории аэропорта в саудовском городе Наджран, расположенном близ границы с Йеменом. В результате на объекте вспыхнул пожар. О размерах ущерба и пострадавших не сообщается.

Ранее во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя возглавляемой Эр-Риядом вооруженной коалиции, действующей в Йемене, сообщило, что силы хуситов «пытались атаковать» с помощью начиненного взрывчаткой дрона некий гражданский объект в Наджране. Подробностей представитель коалиции не привел.