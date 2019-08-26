Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва

Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва, находящейся на юге страны, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби сообщил, что правительственные войска, выступающие на стороны президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, взяли под контроль административный центр южной провинции Шабва — город Атак — после попытки его захвата силами Переходного совета Южного Йемена.

Как сообщают источники, йеменская армия, подчиняющаяся Хади, восстановила контроль над городом Атак и всеми районами провинции Шабва.

Кроме того, министр информации Йемена Муаммар Муаммар аль-Эрьяни сообщил в своем микроблоге в Twitter, что йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиши приказал всем военным подразделениям в провинциях Аден, Абьян и Шабва прекратить огонь по призыву арабской коалиции.