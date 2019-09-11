Йемен потребовал от ОАЭ вывести войска с комплекса по производству СПГ

Власти провинции Шабва на юго-востоке Йемена обвинили ОАЭ в превращении комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в военную часть и потребовали вывести оттуда эмиратские войска, передает РИА Новости.

«ОАЭ превратили комплекс по экспорту СПГ в Бальхафе в военную часть, правительство Йемена потребовало убрать эмиратские войска из Бальхафа, чтобы мы могли перезапустить этот комплекс», — заявил губернатор провинции Шабва Мухаммед Салех бен Адью, которого цитирует « Аль-Джазира «.

Он отметил, что после попыток сепаратистов из поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена захватить власть в Шабве местные власти «предпринимают усилия для стабилизации обстановки в провинции с использованием сил безопасности и армии».