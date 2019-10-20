Jazz Film: что связывает Эльдара Кулиева с Романом Полански и Вуди Алленом?

В рамках BAKU JAZZ FESTIVAL стартовали кино дни Jazz Film. Сеансы открыты для всех желающих и проходят в CineClub Landmark.

Разговоры о синтезе джаза и кино начались с показов фильмов культового режиссера Романа Полански. Куратор и ведущий Jazz Film — известный киновед Ульви Мехти обратился к раннему творчеству польского мастера и в интервью # так прокомментировал этот выбор:

«Роман Полански в свои 86 лет по-прежнему в тренде, судя по результатам последнего Венецианского кинофестиваля. Мне хотелось показать публике его студенческие короткометражки. Их всего 5: «Разгоняем танцульку», «Зубастая улыбка», «Двое мужчин со шкафом», «Лампа», «Когда падают ангелы», «Толстый и худой», «Млекопитающие». Саундтреком в этих почти немых игровых фильмах звучат композиции отца польского джаза Кшиштофа Комеды, который идеально вписал свой авангардный джаз и польские фольклорные мотивы в кино», — заявил он.

Участники показа активно дискутировали на тему, какую роль играет джазовая музыка Кшиштофа Комеды в донесении смысла и восприятии зрителем этих фильмов, детально обсудили фильмы и с интересом выслушали мнение самого Ульви Мехти.

Сегодня в рамках Jazz Film состоится показ фильма известного азербайджанского режиссера Эльдара Кулиева «В одном южном городе», вышедшего на экраны в 1969 года на киностудии «Азербайджанфильм».

«Так как BAKU JAZZ FESTIVAL — это, прежде всего пропаганда азербайджанского джаза, я не мог обойти вниманием и азербайджанское кино. На мой взгляд, в нашем кино джаз самым ярким образом проявил себя в фильме в «В одном южном городе». В фильме звучат потрясающие саундтреки, ведь композитором фильма выступил Фарадж Караев, а аранжировщиком этих композиций стал Рафик Бабаев», — рассказывает Ульви Мехти.

В качестве эксперта в показе примет участие известный музыковед и обозреватель Фариза Бабаева, дочь Рафика Бабаева. Зрители будут иметь возможность задать ей вопросы, узнать, какое значение придавал Рафик Бабаев данное работе, ведь композиции, которые прозвучали в фильме, по мнению профессионалов, являются стандартами азербайджанского джаза.

Заключительные показы фильмов в рамках BAKU JAZZ FESTIVAL пройдут 26 и 27 октября.

Зрителям будет представлен фильм «Афера Томаса Крауна» Нормана Джуисона, отмеченного премией «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму. Как известно, это знаменитая композиция «Мельницы твоих мыслей» выдающегося Мишеля Леграна.

Завершится программа Jazz Film показом еще одного «оскароносного» фильма. Это «Манхэттен» Вуди Аллена, в котором звучат сразу три джазовых стандарта Джорджа Гершвина.

Примечательно, что Вуди Аллену так не понравился этот фильм, что он предложил боссам студии снять для них любой фильм бесплатно при условии, что они положат «Манхэттен» на полку. Те отказались, а «Манхеттен» стал хитом, как в прокате, так и у зрителей и критиков. Но даже несмотря на то, что с годами картина обрела культовый статус, режиссер считает ее своей худшей работой.