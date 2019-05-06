Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево

Все тела жертв, погибших в результате ЧП с SSJ 100 в Шереметьево, успешно извлекли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранспорта России Евгения Дитриха.

По его словам, СК извлек все тела погибших с места трагедии.

Ранее был опубликован список выживших после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево. Как отмечается, список состоит из 33 человек, девять из них госпитализированы.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

| 2019-05-06T13:16:05+00:00 6 мая 2019, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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