Известный советский диссидент и писатель Михаил Хейфец умер в Израиле

В ночь на 25 ноября в Иерусалиме на 86-м году жизни скончался Михаил Хейфец, известный советский диссидент, писатель, историк и журналист. Об этом сообщает израильский «9 канал» со ссылкой на дочь литератора.

В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца написанное им предисловие к пятитомнику Бродского. За анисоветскую пропаганду и агитацию его привлекли к уголовной ответственности и приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. В заключении Хейфец написал три книги, включая описание собственных лагерных злоключений, которые переправил «за проволоку» и выпустил в Париже.

В 1980 году, после освобождения из ссылки, уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжал историческую и литературную деятельность, выпускал книги, работал в газетах «Время» и «Вести».