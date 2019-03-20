Известный генетик призвал клонировать Месси

Аркади Наварро, генетик и глава Европейского генного архива рассказал, что можно клонировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы можем создать игрока, очень похожего на Месси. Мы смогли бы клонировать, используя современную технику, и получить кого-то, кто будет словно его близнец.

— Это выглядело бы так, словно два близнеца родились, и одного из них долго держали замороженным во временной комнате. А через 20-30 лет мы могли бы вернуть его в нормальное время. Если бы все прошло хорошо, результат был бы тот же, — сказал Наварро.

| 2019-03-21T00:23:28+00:00 21 марта 2019, 07:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss