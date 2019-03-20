Известный генетик призвал клонировать Месси

Аркади Наварро, генетик и глава Европейского генного архива рассказал, что можно клонировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы можем создать игрока, очень похожего на Месси. Мы смогли бы клонировать, используя современную технику, и получить кого-то, кто будет словно его близнец.

— Это выглядело бы так, словно два близнеца родились, и одного из них долго держали замороженным во временной комнате. А через 20-30 лет мы могли бы вернуть его в нормальное время. Если бы все прошло хорошо, результат был бы тот же, — сказал Наварро.