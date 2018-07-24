Известный бразильский писатель поддержал турецкого футболиста

Известный бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо разместил в соцсети Twitter сообщение в поддержку футболиста сборной Германии турецкого происхождения Месута Озила, решившего завершить карьеру в национальной команде ФРГ в знак протеста против дискриминации по этническому признаку.

Свою поддержку полузащитнику лондонского «Арсенала» Коэльо выразил в Twitter, цитируя при этом письмо Озила о завершении карьеры в немецкой сборной.

«Эти слова надо читать так: «Как только мы проиграли, меня назвали мигрантом». Озил! Чтобы не говорили о твоем прошлом и настоящем, ты всегда будешь победителем», — написал Коэльо.

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