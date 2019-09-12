«Изучение» длиною в год…

ИВ Хатаинского района целый год не может снести незаконное строение

На днях несколько жителей Хатаинского района сообщили о своем намерении на будущей неделе провести пикет у здания министерства внутренних дел Азербайджана.

По словам жителей, они недовольны расследованием своей жалобы на действия предпринимателя Парваны Новрузовой.

Как сообщила одна из жительниц Наталья Иорина, Парвана Новрузова намерена построить во дворе трехэтажного жилого дома по адресу Баку, Хатаинский р-н, ул. Ашуг Гурбан,19, коммерческий объект. Соседи против строительства, так как будущий объект займет общественный двор. По словам Иориной, в ответ на жалобы соседей Новрузова и ее сыновья в ноябре 2018 года напали на жалобщиков и избили Иорину и других жителей дома, причем драка происходила на виду у полиции под камерами системы наблюдения МBД «Безопасный город».

Отметим, что 10 октября 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «ИВ Хатаинского района изучает будку» , в которой рассказывалось о конфликте между жителями дома по адресу Хатаинский район, ул. Ашуг Гурбан,19 и Исполнительной властью района.

В статье мы приводим высказывания главного архитектора исполнительной власти Хатаинского района Ахмеда Мамедова, о том, что строительные работы, проводимые по адресу Хатаинский р-н, ул. Ашуг Гурбан,19 носят незаконный характер.

На вопрос, почему исполнительная власть не снесла это незаконное строение, главный архитектор тогда ответил: «Потому, что мы пока изучаем этот вопрос».

Как сообщила # Наталья Иорина, несмотря на что, прошел почти год, незаконное строение так и не снесено.

Она также рассказала, что после заявления жильцов о готовящейся акции, ее пригласили на встречу с начальником управления полиции Хатаинского района Ильгаром Мамедовым. «8 сентября 2019 года после того, как мы сообщили о своем намерении провести акцию протеста перед зданием МВД, меня пригласил к себе начальник управления полиции Хатаинского района. Он в грубой форме заявил мне о том, что я не имею права общаться с журналистами», — заявила Наталья Иорина.

Мы связались с главным архитектором Хатаинского района Ахмедом Мамедовым, чтобы выяснить, почему незаконное строение до сих пор не снесено.

«Мы не можем снести это строение. Решение о сносе должен принять только суд», — сказал Ахмед Мамедов.

На вопрос о том, кто должен подать иск в суд, главный архитектор заявил, что это должна сделать исполнительная власть Хатаинского района.

Но когда был задан вопрос, почему же исполнительная власть не обращается в суд, последовал знакомый ответ:

«Мы изучаем этот вопрос».

Сказать, что ответ нас удивил, это ничего не сказать. Есть незаконное строение, есть жильцы, недовольные тем, что у них во дворе построен объект – что здесь можно изучать, тем более целый год?

Мы связались и с Хатаинским управлением полиции, чтобы выяснить, почему начальник управления полиции Хатаинского района Ильгар Мамедов запретил Наталье Иориной общаться с прессой. Дежурный Хатаинского управления полиции Гусейнов, ответил следующее: «Ильгар Мамедов не помнит, встречался он с Натальей Иориной или нет». Забывчивый какой-то начальник полиции… Но обязательно вспомнит, когда недовольные жильцы проведут акцию у МВД.